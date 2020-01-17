Microsoft вкладе мільярд у "зелені" інновації

Компанія Microsoft пообіцяла виділити $1 млрд на розробку нових технологій зниження і видалення шкідливих викидів, пов'язаних зі споживанням електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Відзначається, що нинішні плани стануть частиною найбыльш масштабної стратегії сталого розвитку в корпоративній історії.

компанія Microsoft itpro.co.uk

Згідно із заявою технологічного гіганта, до 2030 року корпорація стане повністю "вуглецево-нейтральною". При цьому до 2050 року компанія обіцяє видалити стільки СО2 з атмосфери, скільки було виділено з моменту основаніяMicrosoft в 1975 році.

"Сьогодні світ стикається з гострою вуглецевою кризою. Якщо ми не обмежимо викиди, а температура продовжить рости, то результати будуть руйнівними. Так говорить нам наука. Це десятиліття термінових дій для Microsoft і для всіх нас", – заявив генеральний директор компанії Сатья Наделла.

В даний момент Microsoft створює 16 млн тонн викидів СО2 щорічно, при чому їх можна поділити на три типи: викиди від основної діяльності, емісія парникових газів в процесі вироблення енергії, яку споживає компанія, а також викиди в рамках ланцюжка поставок.

У майбутньому Microsoft буде стимулювати своїх постачальників товарів і послуг до зниження викидів всіх трьох типів. Крім того, компанія взяла на себе зобов'язання видалити з атмосфери більше парникових газів, ніж компанія емітує, а також "звести до нуля" все викиди, зроблені з моменту заснування в 1975 році.

Microsoft збирається домогтися цього за допомогою "портфеля технології негативних викидів" (negative emission technologies – NET), що включає висадку лісів і лісовідновлення, уловлювання вуглецю, біоенергетику з улавливанием і зберіганням вуглецю (BECC) і прямого уловлювання вуглецю з повітря (Direct Air Capture – DAC ).

"Ми приймаємо на себе зобов'язання, які жодна з компаній не приймала раніше. Але це ті види зобов'язань, які багато компаній, на нашу думку, захочуть взяти на себе в майбутні роки", – зазначає президент Microsoft Бред Сміт.

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