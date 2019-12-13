Ученые в Швеции создали сверхлегкий материал, который "пожирает" вредные выбросы

В Швеции ученые из Технического университета Чалмерса и Стокгольмского университета разработали сверхлегкий и недорогой в производстве материал для добычи СО2 из атмосферы.

Об этом сообщает издание Inverse. В перспективы авторы изобретения планируют превращать собранный газ в полезные продукты.

Иллюстрация загрязнения воздуха fnlondon.com

Созданный учеными материал представляет из себя сверхлегкую пену на биологической основе. Она экологически чистая и устойчивая, дешева в производстве и демонстрирует высокую скорость захвата СО2 из атмосферы. Пена создана на основе природных минералов, обладающих высокой пористостью и способных адсорбировать углекислый газ.

Демонстрация веса нового материала inverse.com

При создании материала ученые помещают цеолиты (минералы, которые легко отдают и поглощают воду. – Ред) в раствор из целлюлозы и желатина. Полученый после застывания материал обладает высокой прочностью, долговечен, пригоден для многократного использования и устойчив к химическому и температурному воздействию.

Еще одним преимуществом материала является его безвредность для окружающей среды и вес – в качестве демонстрации свойств пены ученые поместили ее на лепестки цветка.

"Больше всего удивило, что мы смогли настолько плотно заполнить пену цеолитами. Когда они достигли 90 процентов материала по весу, мы поняли, что достигли чего-то исключительного", – заявил один из авторов исследования Уолтер Росас.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США одобрили экологический способ утилизации остатков людей путем превращения в плодородную почву. Защитники экологии таким образом хотят защитить землю и воздух от загрязнений.

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