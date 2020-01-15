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15 января • обновлено в 10:52
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/ Экология

В Великобритании создают "чистую" улицу с нулевым уровнем выбросов

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Власти Лондона в Великобритании планируют весной 2020 года открыть дорогу с нулевым уровнем выбросов, чтобы уменьшить загрязнения от городского транспорта.

Об этом сообщает VC. Улица получит название Beech Street, и в течение 18 месяцев по ней будет круглосуточно и без выходных запрещено движение бензиновых и дизельных авто.

Beech Street

Beech Street

osnova.io

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Beech Street станет первой улицей такого типа, на которой будут разрешены только автомобили на электричестве или водороде, а также гибридные авто, способные проехать не менее 32 км в режиме нулевых выбросов. Кроме того, на территорию улицы сможет заезжать муниципальный транспорт для вывоза мусора и устранения аварий.

Контролировать порядок на территории Beech Street будет система камер с автоматическим распознаванием номерных знаков. Нарушителей будут автоматически штрафовать на 130 фунтов (около 4070 грн). При этом для "оперативных" нарушителей предусмотрена скидка в 50% в случае оплаты в течение 14 дней.

Власти Лондона также пообещали провести ликбез для водителей и запустить специальную информационную кампанию, чтобы заранее рассказать о правилах использования Beech Street. Сотрудники муниципальных служб также установят особые предупреждающие знаки.

В будущем проект планируют существенно масштабировать и расширять, если тестовый период пройдет удачно.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Англия Лондон
Теги
Green Oboz Экология
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