С суши на воду: дефицит земли в Индии заставит солнечные электростанции плавать

Сегодня в Индии строится одновременно несколько проектов плавучих солнечных станций. Привлекательность таких СЭС в том, что под них не задействована дефицитная для страны земля.

Кроме того, производительность плавающих солнечных установок выше, чем у наземных. Из-за охлаждающего воздействия воды эффективность панелей повышается на 6-7%, сообщает ресурс Renen со ссылкой на компанию JMK Research & Analytics.

Но у водных проектов есть и существенные минусы. К ним относится высокая стоимость разработки, монтажа и техобслуживания плавучих систем, которая на 30-50% выше, чем у наземных станций. К тому же из-за постоянного контакта солнечных модулей и кабелей с водой необходимо решать вопрос коррозиии. А еще в Индии нет своего производства плавучих конструкций для СЭС.

Монтаж и обслуживание плавучих СЭС сложнее наземных

Тем не менее правительство Индии на прошлой неделе одобрило строительство самой крупной в стране плавучей солнечной электростанции мощностью 150 МВт. Ее планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. А всего собираются освоить весь потенциал плавучих СЭС в стране, который оценивается в 300 ГВт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство Индии намерено полностью перевести национальную железную дорогу на возобновляемую солнечную энергию.

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