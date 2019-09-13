Як виглядає найпотужніша сонячна електростанція: з'явилося вражаюче відео

Побудована у Марокко сонячна електростанція Уарзазат (Ouarzazate) після запуску стала найпотужнішою станцією у світі, забезпечуючи пікову потужність у 580 МВт.

OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає цей побудований у пустелі масштабний проєкт, який став символом країни.

Сонячна електростанція Уарзазат у Марокко moroccoworldnews.com

Будівництво станції розпочалося у 2013 році в західній частині пустелі Сахара, поблизу гірського масиву Атлас, і вже через два роки була закінчена перша черга.

Друга та третя черги також були здані в найкоротші терміни, у 2017 і 2018 роках.

З часом проєкт зможе забезпечувати електроенергією всю Європу, передаючи енергію по прокладеному під Гібралтаром кабелю.

Станція має унікальну систему, яка дозволяє робити запаси енергії за допомогою розігрівання сольового розплаву, що дає можливість виробляти електрику навіть уночі.

Станція Уарзазат solarpaces.org

Незважаючи на те, що весь комплекс розташований у пустелі, станція буде щороку використовувати приблизно три мільйони літрів води для охолодження і очищення відбивачів.

Станція Уарзазат techhive.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери навчилися видобувати сонячну енергію за допомогою риб.

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