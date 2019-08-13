Гривны на солнце: как заработать миллион на домашней солнечной станции

На малой домашней солнечной станции можно заработать до 30 тысяч гривен в месяц. Но для этого придется сначала вложить деньги. Пройдет какое-то время, прежде чем вложения себя окупят. Сколько времени и денег нужно, чтобы начать зарабатывать на своей СЭС, и что можно заработать до 2030 года – разбирался OBOZREVATEL.

О выгоде солнечных электростанций можно судить по тому, что в Украине сегодня уже работают по "зеленому" тарифу 11 888 домашних СЭС.

Изучаем матчасть

Предположим, мы хотим построить домашнюю солнечную станцию мощностью до 30 кВт. Это небольшая мощность, на установку которой получать специальные разрешение не нужно. Необходимо только позаботиться о том, чтобы выделили специальную мощную энерголинию и установили трехфазный счетчик. Это обойдется примерно в 25 000 грн.

OBOZREVATEL

Далее нужно купить солнечные панели. Их понадобится порядка 100 шт. Они могут в среднем стоить от 100 до 200 долларов за одну панель. Для лучшей эффективности размещать их следует на южной стороне крыши или монтировать на специальных каркасах, тоже ориентируя их на юг.

Сердце солнечной станции – инвектор, который переводит постоянный ток, вырабатываемый панелями, в переменный, используемый бытовыми приборами. Здесь лучше не экономить и приобрести качественное и надежное оборудование. В целом, понадобится несколько инвекторов. Цена за один – более 2 000 долларов.

И очень важно установить двунаправленный счетчик, который позволит учитывать, сколько вы произвели и продали электроэнергии, а сколько потребили сами. Его цена – порядка 14 000 грн.

Итого, с учетом монтажа солнечная станция нашей мощности обойдется порядка 30 тысяч долларов. Она работает в штатном режиме во время дождя и даже града, но в зимнее время панели нужно очищать от снега.

Начинаем зарабатывать

В Украине все еще действует один из самых высоких зеленых тарифов в Европе. Это сделано для того, чтобы стимулировать развитие возобновляемой энергетики в стране. Государство покупает электроэнергию солнечной станции по 5 грн. 54 коп. за 1 кВт*ч, тогда как тариф для бытового потребителя электроэнергии – 1 грн. 68 коп. за 1 кВт*ч.

И еще один аспект: тариф на солнечную энергию будет постепенно снижаться. Но для всех, кто успел построить станцию до конца 2019 года, он останется неизменным до 2030 года.

Заработок на домашних солнечных станциях в Украине набирает популярность

Сегодня солнечная станция мощностью до 30 кВт может в летний месяц генерировать до 5 000 кВт*ч, из которых около 200 идет на собственные нужды, а излишек можно смело продавать "на рынок". Не забудьте заключить договор о купле-продаже электричества по "зеленому" тарифу!

На выходе заработок домашней солнечной станции в жаркий месяц может быть до 30 000 грн. Стоимость реализации проекта обычно приравнивают к мощности оборудования. Получается –1 киловатт стоит 1000 долларов. Таким образом, вложенные вами 30 000 долларов в солнечную станцию мощностью 30 кВт, в среднем, окупятся за 5-6 лет.

Переходим к прибыли

И вот тут начинается самое интересное. Понимая, что не стоит рассчитывать на постоянную ясную солнечную погоду 365 дней в году, посчитаем усредненную выработку электричества в год. Для нашей станции в 30 кВт она составит 33 000 кВт*ч. За вычетом электроэнергии, которую мы потратим на собственные нужды – а это где-то 3600 кВт*ч в год – на продажу остается 29 400. Умножив этот объем на "зеленый" тариф с учетом налогов – 4,50 грн – получаем больше чем 132 тысячи грн. Итого, наша СЭС на 30 кВт по прошествии лет 5 помимо того, что обнулит домашние расходы на свет, будет приносить дополнительных 132 тысячи грн в год.

А за 10 лет, оставшихся до 2030 года, когда зеленый тариф действовать перестанет, сумма заработка может составить 1 230 000 грн. В любом случае вы в плюсах. Остается принять решение и найти деньги для старта.

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