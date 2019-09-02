Інженери навчилися видобувати сонячну енергію за допомогою риб: як це працює

Німецькі інженери розробили проект "подвійного використання землі", в рамках якого хочуть встановити сонячні панелі на фермах по вирощуванню риби та креветок.

Про це повідомляє прес-служба Інституту сонячних енергетичних систем Фраунхофера (Fraunhofer ISE), який відомий своїми ідеями щодо інтеграції "зеленої енергетики" в сільськогосподарські процеси.

Експерти компанії стверджують, що об'єднання сонячної енергетики і потужностей агропромислових комплексів дозволить збільшити ефективність використання території на 40%.

Ферма з розведення креветок у В'єтнамі ise.fraunhofer.de

При цьому варто відзначити, що принцип монтажу генеруючих енергію сонячних панелей над аграрними об'єктами відомий c 80-их років під назвою агрофотовольтаіка.

Проект інституту під кодовою назвою SHRIMPS пропонує створити в дельті в'єтнамської річки Меконг мережу комерційних водойм по вирощуванню креветок, накритих сонячними панелями

Варто додати, що ферми з розведення риб і креветок в будь-якому випадку накривають куполами з міркувань екологічної та санітарної безпеки, створюючи свого роду "теплиці", що захищають процес від хвороб, які переносяться тваринами і птахами. Однак тепер інженери Fraunhofer ISE пропонують оснастити ці куполи сонячними панелями.

Згідно з розрахунками, сонячна електростанція потужністю 1МВт на креветочной фермі дозволить зменшити викид СО2 на 15 тисяч тонн на рік і скоротить споживання води на 75%.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кенії водорість-вбивцю зроблять невичерпним джерелом енергії.

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