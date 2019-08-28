В Кении водоросль-убийцу сделают неиссякаемым источником энергии

В Кении начали использовать водяные гиацинты в качестве биотоплива для создания эффективной альтернативы дровам и углю.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные исследований компании Kenya’s Biogas International, которая в течение нескольких лет изучала перспективы использования гиацинтов в качестве биотоплива.

Водяные гиацинты попали в Африку из Южной Америки в 90-ых годах и сразу приобрели среди ученых репутацию "худшей водоросли в мире", поскольку в условиях идеального температурного соответствия и отсутствия естественных врагов активно распространяются по водоемам, засоряя плотины и реки.

Гиацинты на озере Виктория в Кении standardmedia.co.ke

Однако со временем ученые выяснили, что листва гиацинта содержит большое количество углерода и азота, после чего начались исследования потенциала гиацинтов для использования в качестве биотоплива.

Исследователи посчитали, что примерно 4 кг высушенного растения будет достаточно для удовлетворения ежедневных энергетических потребностей большой семьи.

Впоследствии ученые начали использовать смесь из водного гиацинта и коровьего навоза для превращения в биотопливо, которое в дальнейшем стало использоваться в биогазовых реакторах.

"В настоящее время в Кении существует около 50 таких реакторов, которые уже обеспечили эффективную альтернативу дровам и древесному углю в сельских общинах", – отметил Доминик Ванджихия, исполнительный директор Biogas International.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Германии зеленая энергия впервые превысила угольную и атомную.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал