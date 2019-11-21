Выдержит любой экстрим: в Кении построили солнечную станцию нового типа

Компания Meeco Group из Швейцарии запустила в Кении экспериментальную солнечную станцию на основе конструкции панелей нового типа с устойчивостью к агрессивной окружающей среде.

Об этом сообщает компания Power Engineering International. Издание отмечает, что инновационная система получила название Sun2rope.

Иллюстрация GettyImages

Станция состоит из 168 панелей мощностью 54 кВт/с, которые установлены на специально разработанных для этого гибких канатных конструкциях с деревянными опорами. Конструкции отличаются чрезвычайно высокой прочностью на разрыв и очень малым весом, а также способны выдерживать скорость ветра до 36 метров в секунду, что позволит им генерировать энергию в условиях агрессивной внешней среды в экстремальных условиях.

Солнечные панели типа Sun2rope meeco.net

Сердцевина канатов состоит из специальной оплетки из высокомолекулярного полиэтилена с покрытием из полиэфирной тесьмы, устойчивой к ультрафиолетовому излучению. При использовании Sun2rope воздействие на окружающую среду сводится к минимуму благодаря тому, что тяжелые стальные конструкции заменяются канатом и прочной древесиной. Это также снижает логистические затраты за счет использования местной древесины из контролируемых зон посадки.

Солнечные панели типа Sun2rope meeco.net

Солнечная станция создана для обеспечения "зеленой" энергией лагеря "Коттара" для туристов около знаменитого кенийского национального парка "Масаи Мара". Энергия от солнечной станции, в частности, используется для подогрева и очистки воды, а также для зарядки электрического транспорта.

Солнечные панели типа Sun2rope meeco.net

"Мы гордимся тем, что поддерживаем лагерь Коттара в его усилиях по защите дикой природы путем предоставления чистых, устойчивых и инновационных решений в области возобновляемых источников энергии. Это позволяет отказываться от использования ископаемого топлива и дизельных генераторов", – заявил старший менеджер проекта Meeco Group Майкл Георг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Facebook решила перевести дата-центр в городе Ньютон на солнечную энергию, что станет еще одним шагом компании в переводе всех своих центров на "зеленую" энергетику.

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