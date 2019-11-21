Главная Новости
21 ноября • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

"Умные зеркала и машинное зрение": ученые в США сообщили о прорыве в области солнечной энергетики

863
Читать материал на украинском

Компания Heliogen в США заявила о создании уникального метода, который позволит повысить мощность солнечных электростанций.

Об этом сообщает ArsTechnica. При этом издание напоминает, что компания в свое время получила финансирование от инвесторов из Кремниевой долины. В их числе также был миллиардер Билл Гейтс.

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

arstechnica.com

Новости
Даст на 50% больше электричества: солнечную станцию установили в неожиданном месте

По данным руководства стартапа, им удалось совершить прорыв за счет сочетания так называемого "машинного зрения" с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи. Система с помощью камер регистрирует и корректирует положение зеркал, чтобы поддерживать максимально сконцентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (обычно в его роли выступает сосуд с водой или солью).

По такому принципу обычно работают солнечные электростанции гелиотермального или башенного типа. Нагревание теплового элемента на башне в центре станции позволяет конвертировать тепловую энергию солнца в электричество.

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen

techspot.com

В компании отмечают, что смогли добиться повышения температуры теплового элемента до 1000 градусов по Цельсию, при этом ранее рекордом было значение в 565 градусов. Благодаря этому технологию можно использовать в промышленных процессах, где требуются высокие температуры, а не только в гелиотермальных станциях. Кроме того, повышение максимальной температуры позволит добывать большее количество энергии, что сделает гелиотермальную генерацию более прибыльной и конкурентноспособной.

В будущем компания планирует довести температуру до 1500 градусов по Цельсию. Это позволит выполнять расщепление CO2 с последующей переработкой в биотопливо и проводить синтез водорода без использования ископаемого топлива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые из Калифорнийского университета создали искусственные "подсолнухи", которые сами "следят" за солнцем, улавливая солнечную энергию.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги