"Умные зеркала и машинное зрение": ученые в США сообщили о прорыве в области солнечной энергетики

Компания Heliogen в США заявила о создании уникального метода, который позволит повысить мощность солнечных электростанций.

Об этом сообщает ArsTechnica. При этом издание напоминает, что компания в свое время получила финансирование от инвесторов из Кремниевой долины. В их числе также был миллиардер Билл Гейтс.

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen arstechnica.com

По данным руководства стартапа, им удалось совершить прорыв за счет сочетания так называемого "машинного зрения" с технологией сверхточного управления зеркалами, отражающими солнечные лучи. Система с помощью камер регистрирует и корректирует положение зеркал, чтобы поддерживать максимально сконцентрированный пучок солнечного света на тепловом элементе (обычно в его роли выступает сосуд с водой или солью).

По такому принципу обычно работают солнечные электростанции гелиотермального или башенного типа. Нагревание теплового элемента на башне в центре станции позволяет конвертировать тепловую энергию солнца в электричество.

Солнечная электростанция гелиотермального типа Heliogen techspot.com

В компании отмечают, что смогли добиться повышения температуры теплового элемента до 1000 градусов по Цельсию, при этом ранее рекордом было значение в 565 градусов. Благодаря этому технологию можно использовать в промышленных процессах, где требуются высокие температуры, а не только в гелиотермальных станциях. Кроме того, повышение максимальной температуры позволит добывать большее количество энергии, что сделает гелиотермальную генерацию более прибыльной и конкурентноспособной.

В будущем компания планирует довести температуру до 1500 градусов по Цельсию. Это позволит выполнять расщепление CO2 с последующей переработкой в биотопливо и проводить синтез водорода без использования ископаемого топлива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США ученые из Калифорнийского университета создали искусственные "подсолнухи", которые сами "следят" за солнцем, улавливая солнечную энергию.

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