Витримає будь-який екстрим: у Кенії побудували сонячну станцію нового типу

Компанія Meeco Group зі Швейцарії запустила в Кенії експериментальну сонячну станцію на основі конструкції панелей нового типу зі стійкістю до агресивного довкілля.

Про це повідомляє компанія Power Engineering International. Видання зазначає, що інноваційна система отримала назву Sun2rope.

Ілюстрація GettyImages

Станція складається зі 168 панелей потужністю 54 кВт/с, які встановлені на спеціально розроблених для цього гнучких канатних конструкціях з дерев'яними опорами. Конструкції відрізняються надзвичайно високою міцністю на розрив і дуже малою вагою, а також здатні витримувати швидкість вітру до 36 м/с, що дозволить їм генерувати енергію в умовах агресивного зовнішнього середовища та в екстремальних умовах.

Сонячні панелі типу Sun2rope meeco.net

Серцевина канатів складається зі спеціального обплетення з високомолекулярного поліетилену з покриттям із поліефірної тасьми, стійкої до ультрафіолетового випромінювання. За використання Sun2rope вплив на довкілля зводиться до мінімуму завдяки тому, що важкі сталеві конструкції замінюються канатом і міцною деревиною. Це також знижує логістичні витрати завдяки використанню місцевої деревини з контрольованих зон посадки.

Сонячні панелі типу Sun2rope meeco.net

Сонячна станція створена для забезпечення "зеленою" енергією табору "Коттар" для туристів біля знаменитого кенійського національного парку "Масаї Мара". Енергія від сонячної станції, зокрема, використовується для підігріву й очищення води, а також для зарядки електричного транспорту.

Сонячні панелі типу Sun2rope meeco.net

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо табір Коттар в його зусиллях щодо захисту дикої природи шляхом надання чистих, стійких і інноваційних рішень у галузі поновлюваних джерел енергії. Це дозволяє відмовлятися від використання викопного палива і дизельних генераторів", – заявив старший менеджер проєкту Meeco Group Майкл Георг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Facebook вирішила перевести дата-центр у місті Ньютон на сонячну енергію, що стане ще одним кроком компанії у переведенні всіх своїх центрів на "зелену" енергетику.

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