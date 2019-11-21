Facebook забеспокоилась о "зеленой" энергетике и решилась на кардинальный шаг

Дата-центр компании Facebook в городе Ньютон штата Джорджия перейдет на солнечную энергию, что станет еще одним шагом компании в переводе всех своих центров на "зеленую" энергетику.

Об этом сообщает издание Power Engineering International. Для перехода подразделения компании на возобновляемую энергию было подписано соглашение с энергетическим провайдером Silicon Ranch.

В данный момент центр обработки данных Facebook в Ньютоне считается одним из самых энергоэффективных в мире, отмечает издание. Для снабжения его потребностей "чистым" электричеством будет построена солнечная электростанция Snipesville II в городе Дентон мощностью 107 МВт.

Установленные на станции 350 тыс. солнечных панелей будут оборудованы системой слежения за солнцем в течение дня. Согласно плану, станция войдет в эксплуатацию в 2021 году.

При этом компания Silicon Ranch планирует создать вокруг электростанции экосистему, которая позволит использовать ресурсы станции для ряда проектов. В их число будет входить программа улучшения биоразнообразия, реанимации деградированной почвы и общего улучшения экологии окружающей среды.

"Мы рады сотрудничеству с Silicon Ranch, благодаря чему энергоистема штата Джорджия пополнится новым объектом возобновляемой энергетики. Этот проект обеспечит дополнительные инвестиции в аграрный сектор региона и поможет нам достичь цели по 100% переходу на "зеленую" энергию во всех наших подразделениях", – заявил глава отдела возобновляемых источников энергии в Facebook Урви Парех.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах правительства Шотландии окончательно перейти на "зеленую энергетику" к 2022 году.

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