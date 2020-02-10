Еда на энергии солнца: в США ученые рассказали о смелой разработке

Ученые в США выяснили, что теплицы для выращивания растений могут полностью обеспечивать себя электроэнергией благодаря установке прозрачных солнечных панелей.

Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Северная Каролина. По мнению исследователей, небольшое ограничение интенсивности света незначительно повлияет на растения, при этом владельцы теплиц смогут значительно экономить на электроэнергии.

Иллюстрация ncsu.edu

Благодаря установке особых полупрозрачных фотоэлектрических панелей на крышу теплиц, внутрь помещения проникает свет, который необходим растениям для фотосинтеза. При этом остальной световой поток задерживается и преобразуется в электроэнергию.

Также прозрачные панели являются эффективными теплоизоляторами, так как отражают инфракрасное излучение: с ними помещение меньше нагревается от солнца, а в холодное время года лучше сохраняет тепло.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования выяснили, сколько энергии будут вырабатывать солнечные панели и хватит ли ее для компенсации расходов электричества, необходимых для нормального функционирования теплицы. В первую очередь это затраты на охлаждение и отопление, обязательные для поддержания оптимальной для растений температуры.

"Полупрозрачные солнечные панели дают возможность сделать выбор между количеством поступающего к растениям света и объемом вырабатываемой электроэнергии. Поэтому владельцы теплиц смогут выбирать баланс показателей, исходя из конкретных условий. На большие компромиссы идти не придется, особенно для парников, находящихся в теплом и умеренном климате", – говорится в текста авторов исследования.

Например, в штате Аризона теплица с прозрачными солнечными панелями на крыше сможет работать без внешнего источника энергии, если будет блокироваться только 10% спектра, необходимого для фотосинтеза. В Северной Каролине для энергетической автономности теплицы придется задерживать уже 20% фотосинтетического спектра света. В более холодном Висконсине солнечные батареи при нормальном светопропускании обеспечат лишь до 46% от общих затрат электроэнергии.

Ранее OBOZREVATEL писал, как ученые из Калифорнийского университета в США создали фотоэлементы, которые вырабатывают до 50 ватт энергии на квадратный метр в ночное время.

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