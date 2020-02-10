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10 февраля • обновлено в 17:04
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/ Солнечная энергетика

Еда на энергии солнца: в США ученые рассказали о смелой разработке

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Ученые в США выяснили, что теплицы для выращивания растений могут полностью обеспечивать себя электроэнергией благодаря установке прозрачных солнечных панелей.

Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Северная Каролина. По мнению исследователей, небольшое ограничение интенсивности света незначительно повлияет на растения, при этом владельцы теплиц смогут значительно экономить на электроэнергии.

Иллюстрация

Иллюстрация

ncsu.edu

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Эффективность вырастет в разы: появилась схема правильной установки солнечных панелей

Благодаря установке особых полупрозрачных фотоэлектрических панелей на крышу теплиц, внутрь помещения проникает свет, который необходим растениям для фотосинтеза. При этом остальной световой поток задерживается и преобразуется в электроэнергию.

Также прозрачные панели являются эффективными теплоизоляторами, так как отражают инфракрасное излучение: с ними помещение меньше нагревается от солнца, а в холодное время года лучше сохраняет тепло.

Исследователи с помощью компьютерного моделирования выяснили, сколько энергии будут вырабатывать солнечные панели и хватит ли ее для компенсации расходов электричества, необходимых для нормального функционирования теплицы. В первую очередь это затраты на охлаждение и отопление, обязательные для поддержания оптимальной для растений температуры.

"Полупрозрачные солнечные панели дают возможность сделать выбор между количеством поступающего к растениям света и объемом вырабатываемой электроэнергии. Поэтому владельцы теплиц смогут выбирать баланс показателей, исходя из конкретных условий. На большие компромиссы идти не придется, особенно для парников, находящихся в теплом и умеренном климате", – говорится в текста авторов исследования.

Например, в штате Аризона теплица с прозрачными солнечными панелями на крыше сможет работать без внешнего источника энергии, если будет блокироваться только 10% спектра, необходимого для фотосинтеза. В Северной Каролине для энергетической автономности теплицы придется задерживать уже 20% фотосинтетического спектра света. В более холодном Висконсине солнечные батареи при нормальном светопропускании обеспечат лишь до 46% от общих затрат электроэнергии.

Ранее OBOZREVATEL писал, как ученые из Калифорнийского университета в США создали фотоэлементы, которые вырабатывают до 50 ватт энергии на квадратный метр в ночное время.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и газа вонючего сибирского не надо - ешь ананасы и рябчиков жуй, час твой приходит проклятый .......уй.
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