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31 января • обновлено в 12:24
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/ Солнечная энергетика

Работают даже ночью: в США создали солнечные панели нового типа

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Ученые из Калифорнийского университета в США создали фотоэлементы, которые вырабатывают до 50 ватт энергии на квадратный метр в ночное время.

Об этом сообщает EurekAlert. Это примерно четверть от того объема, который солнечные панели выдают в дневное время.

Солнечные панели в ночное время

Солнечные панели в ночное время

clean-energy-ideas.com

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"Обычный фотоэлемент генерирует энергию, впитывая солнечный свет, что приводит к образованию напряжения в устройстве и возникновению тока. В новом устройстве свет, наоборот, излучается, а ток и напряжение идут в противоположном направлении, но энергия все равно вырабатывается. Приходится использовать другие материалы, но физика та же самая", – заявил профессор Джереми Манди.

Такой элемент будет выдавать порядка 50 ватт на квадратный метр и способен работать и днем, если как-нибудь заблокировать прямой солнечный свет или направить поверхность в сторону от солнца. Так что его можно использовать для того, чтобы уравновесить циклы выработки солнечных электростанций.

Ранее OBOZREVATEL писал, как аналогичное устройство создал изобретатель из Лос-Анджелеса: его установка из полистиролового кожуха, покрытого легкой алюминиевой пленкой, может вырабатывать энергию в ночное время.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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