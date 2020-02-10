Эффективность вырастет в разы: появилась схема правильной установки солнечных панелей

Для того, чтобы "выжать" максимум из домашней солнечной электростанции, нужно ставить солнечные панели по ходу солнца для максимально эффективного улавливания излучения в разное время суток.

Об этом сообщает портал 72.ru. Установка солнечных панелей мощностью 30 кВт на территории частного дома поможет не только обеспечить дом электричеством, но и продавать излишки обратно в сеть, уверены авторы.

Иллюстрация alteco.in.ua

"Разрешенного для домашнего использования объема в 30 кВт хватит для индивидуального потребителя. Например, на квартиру в городе нормативно регламентируется до 4 кВт. Предположим, у вас загородный дом, нашпигованный техникой – даже в этом случае вам за глаза хватит мощности 30 кВт. У загородных коттеджей гарантированная установленная мощность – 10 кВт. Как правило, люди ставят до десяти панелей. Одна панель – это 100 ватт пиковой фотоэлектрической мощности", – уверяет доктор технических наук Владимир Велькин.

Однако без интенсивного и постоянного солнечного света панель 100 Вт, понятно, не выдаст. Напряжение будет вырабатываться, но величина тока от слабого солнца будет низкая.

Цена и мощность домашней электростанции обычно рассчитывается из индивидуальных потребностей. К примеру, если вам достаточно лампочки и телевизора, можно обойтись электростанцией до 12 тыс. грн.

"Например, электростанция за 60 тыс. грн может выдать около 3-4 кВт в сутки. Это четыре панели на 250 Вт, инвертор со встроенным контроллером и четыре аккумулятора по 100 ампер-часов. Четыре панели вырабатывают примерно 1 кВт в час при ярком солнце, среднесуточная выработка – в районе 5 кВт. Плюс аккумуляторы запасают около 4 кВт", – отмечает эксперт.

При этом оборудование прослужит достаточно долго. Например, срок службы панелей – 25 лет. Инвертор и контроллер будут бесперебойно работать до десяти лет. Самая дорогая и часто заменяемая часть – аккумуляторы, которые в зависимости от режима работы работают от двух до четырех лет. Это в долгосрочной перспективе позволит говорить про окупаемость проекта и выход на чистую прибыль.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции заработал более 2300 евро.

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