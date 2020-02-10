Їжа на енергії сонця: в США вчені розповіли про сміливу розробку

Вчені в США з'ясували, що теплиці для вирощування рослин можуть повністю забезпечувати себе електроенергією завдяки встановленню прозорих сонячних панелей.

Про це повідомляє пресслужба Університету штату Північна Кароліна. На думку дослідників, невелике обмеження інтенсивності світла незначно вплине на рослини, причому власники теплиць зможуть значно економити на електроенергії.

Ілюстрація ncsu.edu

Завдяки встановленню особливих напівпрозорих фотоелектричних панелей на дах, всередину приміщення проникає світло, яке необхідне рослинам для фотосинтезу. Водночас решта світлового потоку затримується та перетворюється на електроенергію.

Також прозорі панелі є ефективними утеплювачами, оскільки відбивають інфрачервоне випромінювання: з ними приміщення менше нагрівається від сонця, а холодної пори року краще зберігає тепло.

Дослідники за допомогою комп'ютерного моделювання з'ясували, скільки енергії вироблятимуть сонячні панелі та чи вистачить її для компенсації витрат електрики, необхідної для нормального функціонування теплиці. Насамперед це витрати на охолодження та опалення, які є обов'язковими для підтримання оптимальної для рослин температури.

"Напівпрозорі сонячні панелі дають можливість зробити вибір між кількістю світла, що надходить до рослин, і обсягом вироблюваної електроенергії. Тому власники теплиць зможуть обирати баланс показників з огляду на конкретні умови. На великі компроміси йти не доведеться, особливо для парників, які перебувають в теплому й помірному кліматі", – стверджують автори дослідження.

Наприклад, у штаті Арізона теплиця з прозорими сонячними панелями на даху зможе працювати без зовнішнього джерела енергії, якщо буде блокуватися тільки 10% спектру, необхідного для фотосинтезу. У Північній Кароліні для енергетичної автономності теплиці доведеться затримувати вже 20% спектру світла. У більш холодному Вісконсині сонячні батареї за нормального світлопропускання забезпечать лише до 46% від загальних витрат електроенергії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють до 50 ват енергії на квадратний метр в нічний час.

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