10 лет в космосе: ученые раскрыли неожиданное свойство солнечных батарей

Ученые сообщили, что органические солнечные батареи могут выдержать более 10 лет работы на околоземной орбите под воздействием высоких уровней радиации.

Об этом сообщает Naked Science. Исследователи подчеркивают важность проблемы для дальнейшего изучения космоса.

Существующие околоземные спутники чаще всего оснащают кремниевыми солнечными батареями, которые обладают рядом недостатков. Большой вес, низкая производительность, хрупкость и нестабильность к радиации делало их не самым удачным выбором.

В течение двадцати последних лет ученые занимались вопросом изучения радиационной стабильности органических солнечных батарей. Их легкость, гибкость и производительность гораздо лучше подходят для существующих на орбите условий. Впоследствии группа исследователей под руководством профессора Павла Трошина выяснила, что органические панели отлично выдерживают высокие дозы излучения.

"В данной работе мы изучили поведение двух модельных фуллерен-полимерных систем под действием гамма-лучей. Одна из систем показала фактически рекордную радиационную стабильность, сохранив более 80% от начальной эффективности солнечных батарей после облучения дозой 6500 Грей! Расчеты показывают, что такие дозы радиации спутники получают на околоземной орбите за более чем 10 лет", – заявил один из авторов исследования Илья Мартынов.

Обнаруженная высокая радиационная стабильность органических солнечных панелей делает их хорошим выбором для использования в космосе. Легкость, гибкость и производительность таких панелей позволит существенно снизить балластный вес спутников и увеличить полезную нагрузку.

"Интересной является перспектива развертывания в космосе "солнечных парусов" на основе гибких пластиковых солнечных батарей, что позволит значительно повысить мощность фотоэлектрических преобразователей спутников", ‒ резюмирует руководитель исследования Павел Трошин.

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