Тысячи смертей: в США узнали о жутком свойстве крупнейшей солнечной станции

Расположенная в пустыне Мохаве солнечная электростанция Айвенпа (Ivanpah) "убивает" более 6000 тысяч птиц в год, которые сгорают в лучах гелиостатов станции.

Об этом сообщает издание Science Alert, которое отмечают, что после открытия станции в 2014 году инженеры и ученые так и не смогли решить проблему с гибелью птиц.

Солнечная электростанция Айванпа (Ivanpah) в пустыне Мохаве

Солнечно-термодинамическая электростанция башенного типа Айвенпа была запущена в 2014 году и на данный момент является одной из самых мощных в мире, генерируя более 390 Мвт.

Расположенные вокруг центральной башни гелиостаты (зеркала на поворотных механизмах) улавливают солнечный свет и фокусируют его на расположенных в башнях-уловителях котлах.

Возникающий в процессе нагревания пар питает турбины, которые вырабатывают электричество.

Проблема со смертью птиц была обнаружена сразу после открытия станции - солнечный свет начал привлекать насекомых, за которыми прилетали птицы, мгновенно сгорая в концентрированных пучках солнечного света.

Птицы сгорают в небе над станцией так часто, что рабочие прозвали их "стримерами" из-за остающегося в небе после смерти птиц пучка белого дыма.

Ситуация усугубляется тем, что станция расположена около популярного среди птиц миграционного маршрута, поэтому в лучах станции постоянно гибнут охраняемые законом виды, от дроздов до ястребов.

Несмотря на то, что правительство США вместе с экологами еще в 2014 году занялось этой проблемой, на сегодняшний день ответь до сих пор не найден.

Стоит отметить, что случай со станцией Айвэнпа в США стал поводом для массовых публикаций в СМИ, которые начали обвинять всю индустрию солнечной энергетики в убийстве животных.

После этого ученым пришлось отдельно заявить, что данная проблема касается одной конкретной станции, и не может быть поводом для обвинений в адрес всей индустрии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что инженеры научились добывать солнечную энергию с помощью рыб.

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