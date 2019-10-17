10 років в космосі: вчені розкрили несподівану особливість сонячних батарей

Вчені повідомили, що органічні сонячні батареї можуть витримати більше 10 років роботи на навколоземній орбіті під впливом високих рівнів радіації.

Про це повідомляє Naked Science. Дослідники підкреслюють важливість проблеми для подальшого вивчення космосу.

Існуючі навколоземні супутники найчастіше оснащують кремнієвими сонячними батареями, котрі мають ряд недоліків. Велика вага, низька продуктивність, крихкість і нестабільність до радіації робили їх не найвдалішим вибором.

Протягом двадцяти останніх років вчені займалися питанням вивчення радіаційної стабільності органічних сонячних батарей. Їх легкість, гнучкість і продуктивність набагато краще підходять для існуючих на орбіті умов. Згодом група дослідників під керівництвом професора Павла Трошина з'ясувала, що органічні панелі відмінно витримують високі дози випромінювання.

"У даній роботі ми вивчили поведінку двох модельних фуллерен-полімерних систем під дією гамма-променів. Одна з систем показала фактично рекордну радіаційну стабільність, зберігши більше 80% від початкової ефективності сонячних батарей після опромінення дозою 6500 Грей! Розрахунки показують, що такі дози радіації супутники отримують на навколоземній орбіті за більш ніж 10 років", – заявив один з авторів дослідження Ілля Мартинов.

Виявлена висока радіаційна стабільність органічних сонячних панелей робить їх гарним вибором для використання в космосі. Легкість, гнучкість і продуктивність таких панелей дозволить істотно знизити баластову вагу супутників та збільшити корисне навантаження.

"Цікавою є перспектива розгортання в космосі "сонячних вітрил" на основі гнучких пластикових сонячних батарей, що дозволить значно підвищити потужність фотоелектричних перетворювачів супутників", – резюмує керівник дослідження Павло Трошин.

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