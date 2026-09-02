Зеленский направил в Раду два законопроекта по борьбе с мошенничеством: наказания за колл-центры и "дропы" хотят ужесточить

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду сразу два законопроекта, предусматривающие ужесточение ответственности за организацию мошеннических колл-центров и финансовых схем с использованием банковских счетов и "дропов". Президент хочет наказывать не только исполнителей, но и организаторов таких схем, а банкам предоставить больше возможностей для защиты клиентов и блокирования незаконного использования платежных инструментов.

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Об этом говорится в соответствующем сообщении Президента. По словам президента, предложенные изменения должны не просто ужесточить наказание для непосредственных исполнителей мошеннических схем, а прежде всего создать механизмы для привлечения к ответственности тех, кто организует такие схемы и получает от них основную прибыль.

"Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и строгой", – подчеркнул глава государства.

Президент ожидает, что Верховная Рада рассмотрит оба законопроекта неотложно. "Прошу парламентариев неотложно рассмотреть эти законопроекты", – заявил Зеленский.

Жестче хотят наказывать не только операторов колл-центров

Одним из ключевых направлений законодательных изменений станет борьба с мошенническими колл-центрами. Речь идет о структурах, которые используют телефонные звонки и другие средства коммуникации для обмана людей и завладения их деньгами.

Такие схемы могут быть построены как полноценный бизнес с руководителями, организаторами, операторами и другими участниками. По словам Зеленского, нынешняя проблема заключается не только в существовании самих исполнителей. Не менее важно привлекать к ответственности тех, кто стоит за работой таких центров, финансирует их, организует деятельность и получает от нее прибыль.

Именно на это, как пояснил президент, направлен первый законопроект. "Не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто всё это организует, обогащается за счёт колл-центров, владеет ими", – отметил Зеленский.

Что изменится для организаторов мошеннических схем

Если законодательные изменения будут приняты, государство намерено ужесточить ответственность именно за создание и организацию таких схем. Вмошеннических колл-центрах могут быть задействованы десятки или даже сотни людей, тогда как основные организаторы остаются вдали от непосредственного контакта с потерпевшими.

Именно таких лиц президент предлагает сделать одной из главных целей новой системы ответственности. Второй законопроект касается другого распространенного инструмента мошеннических схем – использования банковских счетов и платежных инструментов других людей.

Речь идет о так называемых "дропах" – людях, чьи банковские счета или карты используют для проведения незаконных операций. Через такие счета могут проходить средства, полученные в результате мошенничества, уклонения от уплаты налогов или другой незаконной деятельности.

Банки получат больше возможностей для защиты клиентов

Отдельно в законопроекте предусмотрены изменения, касающиеся работы банковской системы. Президент отметил, что на уровне внутреннего регулирования банков должны быть изменены соответствующие алгоритмы. Отмечается, что это должно дать финучреждениям больше возможностей реагировать на подозрительные операции и защищать законные интересы граждан и предприятий.

Речь идет, в частности, о недопущении использования банковских счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных незаконным путем. Второй законопроект имеет еще одну важную составляющую – его положения направлены на имплементацию в Украине норм права Европейского Союза. По словам Зеленского, это предусмотрено договоренностями Украины с международными партнерами.

Что предшествовало

Тема мошеннических колл-центров и "дропов" особенно обострилась летом 2026 года. В июле правоохранители разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая одновременно работала в Киеве, Львове и в Днепропетровской области.

В начале августа Нацполиция и генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщили о масштабной спецоперации, в ходе которой по всей Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра. По данным следствия, их сотрудники обманули граждан Украины, стран ЕС и Центральной Азии на сумму свыше 100 млн грн.

Отдельным направлением борьбы стали так называемые дропы – люди, которые передают мошенникам банковские карты, счета или доступ к ним для проведения незаконных операций. Ранее сообщалось, что киберполиция готовит отдельную статью Уголовного кодекса, которая будет предусматривать ответственность непосредственно за такие действия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в нескольких городах Украины правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, операторы которых под видом банкиров, брокеров и операторов мобильной связи выманивали деньги, банковские данные и криптовалюту у украинцев и иностранцев. В ходе обысков были изъяты сотни единиц компьютерной техники, телефоны, банковские карты, криптокошельки, наличные деньги, автомобили и другие вещественные доказательства.

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