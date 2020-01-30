Вторая жизнь для мертвой земли: Франция построит уникальную солнечную электростанцию

Во Франции энергетический концерн Montansolar построит солнечную электростанцию Terril Wendel мощностью 17 МВт на месте шахты по добыче угля.

Об этом сообщает PR NewsCenter. До конце февраля любой желающий местный житель может сделать публичный или анонимный взнос в размере от 10 евро для ускорения постройки объекта, отмечает издание.

Солнечная электростанция pr-newscenter.com

Фотоэлектрические модули станции займут территорию площадью 22,7 га. Проект предполагает размещение 44 тыс. солнечных панелей на территории, которая признана непригодной для сельскохозяйственных работ и слишком дорогой для рекультивации.

"Этот проект является хорошим примером того, как можно продвигать экологически чистое производство энергии в регионе без государственного финансирования", – заявила менеджер проекта Montansolar Энн Килиан.

Ожидается, что после запуска станция в среднем будет производить порядка 18 МВт/ч электроэнергии, благодаря чему сможет обеспечить более 2500 местных жителей "зеленой" энергией. Таким образом, завод позволит избежать выброса более 10 тыс. тонн CO2 в год.

До конца февраля жители окрестных департаментов смогут внести свою лепту в создание станции и стать инвесторами станции. На сегодняшний день на платформе enerfip.fr собрано 223 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине добыча электричества с помощью небольших крышных солнечных электростанций может спасти небольшие города и поселки от дефицита энергии.

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