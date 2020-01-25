Мировые рекордсмены: назван список крупнейших производителей солнечных панелей

В 2019 году крупнейшим поставщиком солнечных панелей стала китайская компания JinkoSolar, которая поставила 14 ГВт фотоэлектрических модулей.

Об этом сообщает PV Infolink. По данным издания, в прошлом году производитель поставил 11 ГВт мощностей.

Рейтинг производителей pvinfolink.com

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Второе и третье место заняли компании JA Solar и Trina, которые поставили на рынок 10 ГВт солнечных модулей каждая. В первую десятку также вошли Longi, Canadian Solar, Hanwha Q Cells, Risen, Suntech, Astronergy, and Talesun.

Издание отмечает, что все компании, которые попали в список, расположены в Китае. При этом по объемам экспорта первые пять мест заняли Jinko, JA Solar, Canadian Solar, Trina и Risen, которые совокупно экспортировали из Китая 34 гВт солнечны панелей.

Десять крупнейших компаний продали в 2019 году 80 ГВт солнечных модулей, что соответствует 65,4% мирового рынка. Общий объём продаж в мире составил 121,4 ГВт.

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