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30 січня • оновлено в 17:49
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/ Зелена енергія та новини екології

Друге життя для мертвої землі: Франція побудує унікальну сонячну електростанцію

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У Франції енергетичний концерн Montansolar побудує сонячну електростанцію Terril Wendel потужністю 17 МВт на місці шахти з видобутку вугілля.

Про це повідомляє PR NewsCenter. До кінця лютого кожен охочий місцевий житель може зробити публічний або анонімний внесок у розмірі від 10 євро для пришвидшення побудови об'єкта, зазначає видання.

Сонячна електростанція

Сонячна електростанція

pr-newscenter.com

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Фотоелектричні модулі станції займуть територію площею 22,7 га. Проєкт передбачає розміщення 44 тис. сонячних панелей на землі, що визнана непридатною для сільськогосподарських робіт і занадто дорогою для рекультивації.

"Ця ініціатива є хорошим прикладом того, як можна просувати екологічно чисте виробництво енергії в регіоні без державного фінансування", – заявила менеджерка проєкту Montansolar Енн Кіліан.

Очікується, що після запуску станція в середньому вироблятиме приблизно 18 МВт/год електроенергії, завдяки чому зможе забезпечити понад 2500 місцевих жителів "зеленою" енергією. У такий спосіб завод дозволить уникнути викиду більш ніж 10 тис. тонн CO2 на рік.

До кінця лютого жителі навколишніх департаментів зможуть зробити свій внесок у створення станції і стати її інвесторами. Сьогодні на платформі enerfip.fr зібрано 223 тис. євро.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні видобуток електрики за допомогою невеликих дахових сонячних електростанцій може врятувати невеликі міста і селища від дефіциту енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Франція
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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