Основателю Amazon предложили вложить миллиарды в "зеленые" технологии

Основателю компании Amazon, миллиардеру Джефу Безосу предложили инвестировать средства в развитие самых перспективных "зеленых" технологий.

Об этом сообщает издание Wired. Стоит отметить, что инициатива была выдвинута после того, как Безос заявил о планах пожертвовать $10 млрд на борьбу с изменением климата.

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"Общий объем солнечной энергии, которая достигает нашей планеты, оценивается в 173 триллиона ватт. Однако облака снижают эффективность солнечных панелей, поэтому если соорудить солнечную ферму на орбите, она станет бесперебойным источником питания. Такие проекты уже пытались построить несколько компаний, но им не хватило ресурсов", – отмечает издание.

Авторы напоминают, что ранее в США уже анонсировали программу на $100 млн по созданию спутника, способного передавать энергию на Землю. Поэтому, если Безос выделит на эту задачу хотя бы 1% своего фонда, то сможет удвоить финансирование идеи. Кроме того, он может предложить бесплатный вывод на орбиту силами своей космической компании Blue Origin, уверены журналисты.

"Геотермальная энергетика позволяет использовать энергию земных недр для работы генераторов. Это практически неиссякаемый источник, однако сейчас на него приходится менее 1% процента энергетической добычи. Станции расположены только в областях с активными геотермальными источниками, расположенными близко к поверхности", – пишут авторы.

Если технологии доработать, то впоследствии добычу энергии можно будет вести где угодно. Пока что буровые технологии не ушли так далеко и компании, занятые геотермальной добычей, сталкиваются с нехваткой финансирования.

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Еще в 2011 году Безос инвестировал в канадскую компанию General Fusion, которая намерена построить установку для термоядерного синтеза и, в теории, обеспечить мир практически бесконечным источником чистой энергии. Реализовать эти планы в ближайшие 20 лет вряд ли получится. Но можно создать модульные атомные реакторы. Они смогут работать в зависимости от региона, суток и энергетических потребностей.

"Есть еще ториевые реакторы, которые практически не используют уран. А также проекты по использованию ядерных отходов в качестве топлива. ООН уже признала, что ядерная энергетика – один из ключевых способов бороться с изменением климата. Теперь фонд Безоса может поспособствовать ее развитию", – уверены авторы.

Не менее перспективным источником энергии называют водород, который может обогревать дома, генерировать энергию и питать автомобили без вредных выбросов. Но наладить его стабильное и масштабное изготовление пока не получается, поскольку просто расщеплять воду электролизом на водород и кислород – очень энергозатратный процесс. Который пока что тоже упирается в энергию, полученную от сжигания ископаемых ресурсов. Но даже если наладить производство, у всего этого должна быть цель.

"Автомобильная индустрия к переходу на водород пока не готова. Никто не покупает такие машины, потому что их негде заправлять – получается своего рода проблема "курицы и яйца". Фонд Безоса мог бы профинансировать новые технологии добычи водорода и двинуть индустрию вперед", – подчеркивает издание.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Microsoft пообещала выделить $1 млрд на разработку новых технологий снижения и удаления вредных выбросов, связанных с потреблением электроэнергии.

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