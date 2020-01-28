"Можно перевозить в кузове машины": в Британии рассказали про миниатюрные ядерные реакторы

Компания Rolls-Royce в Великобритании планирует в 2020 году начать создание 15 малых модульных ядерных реакторов.

Об этом пишет New Atlas. Мощность каждого реактора составит 440 МВт при сроке службы 60 лет, что в совокупности к 2050 году принесет стране $68 млрд, а также дополнительно $327 млрд благодаря экспорту технологии, отмечает издание.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

В компании Rolls-Royce уверены, что проект их консорциума позволит "перезапустить атомную энергетику Великобритании" благодаря доступу к источнику дешевой энергии. Ожидается, что расчетная стоимость электроэнергии мобильных реакторов составит порядка $78 за МВт*ч.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

"Энергетический консорциум под управлением Rolls-Royce планирует создание модульных ядерных реакторов, размеры которых позволяют совершить их доставку и последующую сборку при помощи обычного грузовика", – заявил технический директор Rolls-Royce Пол Стейн в интервью BBC Radio.

Концепт модульного реактора Rolls-Royce newatlas.com

Подачу электричества в сеть планируют начать в 2029 году, причем первые модульные реакторы появятся там, где сейчас расположены старые или списанные реакторы. Правительство Великобритании в свою очередь взяло на себя 50% от всех расходов по реализации проекта.

"Сегодня мир переживает бум атомной энергетики: всего на планете построено 448 действующих гражданских реакторов и еще 53 находятся в стадии создания. Однако стоит отметить, что почти все они расположены в Восточной Европе и Азии", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Китае руководство Национальной ядерной корпорации анонсировало запуск реактора ядерного синтеза HL-2M Tokamak в 2020 году.

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