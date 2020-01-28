Глобальное падение спроса на нефть: "зеленой" энергетике предсказали новый прорыв

Спрос на нефть по всему миру начнет сокращаться в ближайшие годы, причем со временем ее начнут замещать другие, менее вредные источники энергии.

Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава компании BP Роберт Дадли, пишет Eurasia Daily. При этом эксперт отмечает, что одним только запретом нефтепродуктов не получится решить проблемы экологии.

Нефть и зеленые технологии greenbiz.com

"Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще долго будет использоваться в нефтехимии. Однако в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии", – заявил он. Особо сильный удар по рынку нефти в отдельных странах может нанести введение запрета на использование двигателей внутреннего сгорания, отметил Дадли.

Сейчас европейские и американские компании страдают из-за внимания общественности к влиянию объектов, которые используют в работе углеводороды, на экологию, подчеркнул глава компании. Поэтому уже сегодня привлечение инвестиций в такие проекты является затруднительным.

"По прогнозу ООН, в течение ближайших 20 лет население Земли увеличится ещё на 2 млрд человек, что эквивалентно появлению ещё одного Китая и США на планете, и потребуется много энергии. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают 3−4% мировой потребности в энергии, однако в ближайшее десятилетие нынешние нефтекомпании начнут активно инвестировать в "зеленые" технологии и проекты, которые не настолько рентабельны, как нефтяные, но позволят снизить степень вреда для окружающей среды", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как руководство банка Goldman Sachs в США заявило о прекращении инвестиций в разведку и добычу нефти в Арктике, а также добычу угля и строительство угольных электростанций.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся