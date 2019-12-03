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3 декабря • обновлено в 04:52
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Солнечная станция в космосе: Китай назвал дату постройки дерзкого проекта

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Правительство Китая планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 МВт к 2035 году.

Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на заявление Китайской академии космических технологий (China Academy of Space technology, CAST). Добываемую на станции энергию планируют передавать на землю беспроводным способом.

Иллюстрация

Иллюстрация

nuclear.sk

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Расположенная на орбите солнечная электростанция будет улавливать солнечную энергию, затем преобразовывать в микроволны или лазерное излучение и передавать на поверхность Земли. "Мы надеемся на укрепление международного сотрудничества и совершение научно-технологических прорывов, чтобы человечество могло скорейшим образом осуществить мечту о неограниченной чистой энергии", – отметил научный сотрудник CAST Ван Ли.

По сравнению с традиционными ископаемыми источниками энергии, которые в большей мере истощаются и несут ответственность за серьезные экологические проблемы, космическая солнечная энергия является более эффективной и устойчивой. В частности, она является самым надежным решением для энергоснабжения спутников, а также для пострадавших от стихийных бедствий районов планеты, сказал Ван Ли.

Для проведения испытаний Китай строит испытательную базу в районе города Чунцин на юге страны. На территории станции ученые займутся изучением технологии беспроводной передачи энергии и ее воздействия на окружающую среду. Объем запланированных капиталовложений в реализацию проекта составляет $28,4 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае инженеры компании Longi Solar вместе с немецким институтом TUV Rheinland увеличили уровень добычи электроэнергии на 20% благодаря использованию экспериментальных солнечных панелей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Китай
Теги
альтернативная энергетика возобновляемая энергия Green Oboz
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Мотор Сич"?
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Он Алекс
Он Алекс
Ще не вмерла, позорный космодром. Восточный, который не могут достроить, потому что воруют миллиардами ?
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