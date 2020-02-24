Засновнику Amazon запропонували вкласти мільярди в "зелені" технології

Засновнику компанії Amazon, мільярдеру Джефу Безосу запропонували інвестувати кошти в розвиток найперспективніших "зелених" технологій.

Про це повідомляє видання Wired. Варто зазначити, що ініціатива була висунута після того, як Безос заявив про плани пожертвувати $10 млрд на боротьбу зі зміною клімату.

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"Загальний обсяг сонячної енергії, яка досягає нашої планети, оцінюється у 173 трильйони ват. Однак хмари знижують ефективність сонячних панелей, тому якщо спорудити сонячну ферму на орбіті, вона стане безперебійним джерелом живлення. Такі проєкти вже намагалися побудувати кілька компаній, але їм не вистачило ресурсів", – зазначає видання.

Автори нагадують, що раніше в США вже анонсували програму на $100 млн зі створення супутника, здатного передавати енергію на Землю. Тому, якщо Безос виділить на це завдання хоча б 1% свого фонду, то зможе подвоїти фінансування ідеї. Крім того, він може запропонувати безкоштовне виведення на орбіту силами своєї космічної компанії Blue Origin, впевнені журналісти.

"Геотермальна енергетика дозволяє використовувати енергію земних надр для роботи генераторів. Це практично невичерпне джерело, однак зараз на нього припадає менше 1% відсотка енергетичної видобутку. Станції розташовані тільки в областях з активними геотермальними джерелами, що розташовані близько до поверхні", – пишуть автори.

Якщо технології доопрацювати, то згодом видобуток енергії можна буде вести де завгодно. Поки що бурові технології не пішли так далеко і компанії, що займаються видобутком геотермальної енергії, стикаються з нестачею фінансування.

Ще у 2011 році Безос інвестував у канадську компанію General Fusion, яка має намір побудувати установку для термоядерного синтезу і, в теорії, забезпечити світ практично нескінченним джерелом чистої енергії. Реалізувати ці плани в найближчі 20 років навряд чи вийде. Проте можна створити модульні атомні реактори. Вони зможуть працювати залежно від регіону, доби та енергетичних потреб.

"Є ще торієві реактори, які практично не використовують уран. А також проєкти з використання ядерних відходів як палива. ООН вже визнала, що ядерна енергетика – один із ключових способів боротися зі зміною клімату. Тепер фонд Безоса може посприяти її розвитку", – впевнені автори.

Не менш перспективним джерелом енергії називають водень, який може обігрівати будинки, генерувати енергію і живити автомобілі без шкідливих викидів. Але налагодити його стабільне і масштабне виготовлення поки не виходить, оскільки просто розщеплювати воду електролізом на водень і кисень – дуже енерговитратний процес. Який поки що теж впирається в енергію, отриману від спалювання викопних ресурсів. Але навіть якщо налагодити виробництво, в усього цього має бути мета.

"Автомобільна індустрія до переходу на водень поки не готова. Ніхто не купує такі машини, бо їх нема де заправляти – виходить свого роду проблема "курки і яйця". Фонд Безоса міг би профінансувати нові технології видобутку водню і рухати індустрію вперед", – підкреслює видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Microsoft пообіцяла виділити $1 млрд на розробку нових технологій зниження і видалення шкідливих викидів, пов'язаних зі споживанням електроенергії.

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