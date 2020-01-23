Заработали $61 млрд: как богатейшие люди делают деньги на спасении планеты

На борьбе с изменением климата самые успешные бизнесмены мира смогли под конец 2019 года заработать более $61 млрд.

Создание технических решений для борьбе с глобальным экологическим кризисом позволяет заработать многомиллиардные состояния, сообщает Bloomberg. При этом самой дорогой мировой компанией все еще остается саудовский нефтяной концерн Saudi Aramco, капитализация которого составляет $1,8 трлн, подчеркивают авторы.

Защиту экологии можно превратить в успешный бизнес thestreet.com

Первыми в списке являются четыре владельца китайской компании CATL, которая выпускает аккумуляторы для электрокаров компаний Daimler, Toyota, BMW и Volvo. Ее стоимость составляет $16,7 млрд. На втором месте американец Илон Маск, основатель и глава производителя электромобилей Tesla. Его состояние, по расчетам Bloomberg, оценивается в $14,6 млрд.

На третьем месте находится Алоис Воббен с состоянием $7,3 млрд, который основал в 1984 году компанию Enercon – производителя турбин для получения электричества из энергии ветра. В 2018 году Enercon установила более половины всех новых ветряных генераторов в Германии.

Четвертым в списке "зеленых" миллиардеров стал австралиец Энтони Пратт, который владеет компаниями Visy Industries и Pratt Industries. Они производят бумагу и упаковочные материалы из вторсырья. Компании также владеют собственными электростанциями, снабжающими производство "чистой" энергией. Состояние Пратта оценено в $6,8 млрд.

На пятом и седьмом местах – китайские компании Longi и Hangzhou First Applied Material, которые работают в сфере солнечной энергетики. Состояние их владельцев оценивается в $3,4 и $2,9 млрд. Longi производит монокристаллические солнечные панели, удовлетворяя четверть потребностей мирового рынка, а Hangzhou First Applied Material – пленку для солнечных панелей. По данным компании, она контролирует более половины мирового рынка в этом сегменте.

На шестом месте находится испанец Хосе Мануэль Энтреканалес, его состояние оценивается в 2,9 млрд евро. Энтреканалес владеет компанией Acciona, которая производит электричество с использованием энергии ветра, солнца, воды, биомассы, термальных источников.

На восьмом месте списка расположился Ван Чуаньфу, владелец компании BYD, крупнейшего в Китае производителя электромобилей. Его состояние оценивают в $2,4 млрд.

Замыкают десятку таиландская компания Energy Absolute, которая занимается производством биодизеля, и американская Nikola Motor, которая занимается созданием электромобилей на водороде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2019 году в возобновляемую энергетику инвестировали рекордные суммы: к примеру, в офшорную ветроэнергетику вложили $29,9 млн, что на 19% больше, чем в 2018 году.

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