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23 січня • оновлено в 16:54
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Заробили $61 млрд: як найбагатші люди роблять гроші на порятунку планети

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На боротьбі з кліматичними змінами найуспішніші бізнесмени світу змогли під кінець 2019 року заробити більше $61 млрд.

Створення технічних рішень для боротьби з глобальною екологічною кризою дозволяє заробити багатомільярдні статки, повідомляє Bloomberg. При цьому найдорожчою світовою компанією все ще залишається саудівський нафтовий концерн Saudi Aramco, капіталізація якого становить $1,8 трлн, підкреслюють автори.

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Захист екології можна перетворити в успішний бізнес

thestreet.com

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Першими в списку є чотири власника китайської компанії CATL, яка випускає акумулятори для електрокарів компаній Daimler, Toyota, BMW і Volvo. Її вартість складає $16,7 млрд. На другому місці американець Ілон Маск, засновник і глава виробника електромобілів Tesla. Його стан, за розрахунками Bloomberg, оцінюється в $14,6 млрд.

На третьому місці знаходиться Алоїс Воббен зі статком $7,3 млрд, який заснував в 1984 році компанію Enercon – виробника турбін для отримання електрики з енергії вітру. У 2018 році Enercon установила більше половини усіх нових вітряних генераторів в Німеччині.

Четвертим в списку "зелених" мільярдерів став австралієць Ентоні Пратт, який володіє компаніями Visy Industries і Pratt Industries. Вони виробляють папір і пакувальні матеріали з вторсировини. Компанії також володіють власними електростанціями, які постачають чисту енергію. Стан Пратта оцінено в $6,8 млрд.

На п'ятому та сьомому місцях – китайські компанії Longi і Hangzhou First Applied Material, які працюють в сфері сонячної енергетики. Стан їх власників оцінюється в $3,4 і $2,9 млрд. Longi виробляє монокристалічні сонячні панелі, що задовольняючи чверть потреб світового фінансового ринку, а Hangzhou First Applied Material – плівку для сонячних панелей. За даними компанії, вона контролює більше половини світового ринку в цьому сегменті.

На шостому місці знаходиться іспанець Хосе Мануель Ентреканалес, його стан оцінюється в 2,9 млрд євро. Він володіє компанією Acciona, яка виробляє електрику з використанням енергії вітру, сонця, води, біомаси та термальних джерел.

На восьмому місці переліку розташувався Ван Чуаньфу, власник компанії BYD, найбільшого в Китаї виробника електромобілів. Його статки оцінюють у $2,4 млрд.

Замикають десятку таїландська компанія Energy Absolute, яка займається виробництвом біодизеля, і американська Nikola Motor, яка займається створенням електромобілів на водні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2019 році в поновлювану енергетику інвестували рекордні суми: наприклад, в офшорну вітроенергетику вклали $ 29,9 млн, що на 19% більше, ніж в 2018 році.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори Біопаливо
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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