"Через 10 лет придем к Илону Маску": украинец рассказал, как отказался от пластика и создал очки из кофе

Украинец Максим Гавриленко, который создал биоразлагаемые очки из кофейной гущи, рассказал, что в будущем предложит главе компании Tesla Илону Маску создать ракету из кофе.

Об этом говорится в ролике BBC. По словам 27-летнего изобретателя, в будущем он планирует заработать $100 млн, которые также вложит в свой экологически устойчивый бизнес (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новости Ученые из IBM создали аккумулятор на основе материалов из морской воды

"Был момент, когда я подумал: что я вообще делаю? Я уже полгода прессую кофе, я не зарабатываю денег, вкладываю все, что у меня есть, делая невесть что, и, может, это вообще никому не нужно?" – рассказал Гавриленко, который создал собственный устойчивый бренд Ochis Coffee Eyewear.

Оправы для очков делают из кофейного жмыха и льняных опилок. Затем смесь соединяют с помощью натурального клея на основе соевого масла. Впоследствии оправу обрабатывают на цифровом станке, а затем шлифуют вручную. При этом оправа для очков из кофе разлагается в 100 раз быстрее, чем пластиковая.

Очки из кофе бренда OCHIS facebook.com/maxochis

Очки из кофе бренда OCHIS facebook.com/maxochis

"Наша коллекция eco-friendly-очков доказывает: дизайнерская вещь может быть не просто стильной, но и вносить лепту в формирование лучшего будущего для всей планеты. Мы предлагаем абсолютный отказ от нефтяного пластика в их составе", – уверяет изобретатель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья Валентином Фречкой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!