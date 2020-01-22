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22 января • обновлено в 11:56
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"Через 10 лет придем к Илону Маску": украинец рассказал, как отказался от пластика и создал очки из кофе

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Украинец Максим Гавриленко, который создал биоразлагаемые очки из кофейной гущи, рассказал, что в будущем предложит главе компании Tesla Илону Маску создать ракету из кофе.

Об этом говорится в ролике BBC. По словам 27-летнего изобретателя, в будущем он планирует заработать $100 млн, которые также вложит в свой экологически устойчивый бизнес (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Через 10 лет придем к Илону Маску": украинец рассказал, как отказался от пластика и создал очки из кофе

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"Был момент, когда я подумал: что я вообще делаю? Я уже полгода прессую кофе, я не зарабатываю денег, вкладываю все, что у меня есть, делая невесть что, и, может, это вообще никому не нужно?" – рассказал Гавриленко, который создал собственный устойчивый бренд Ochis Coffee Eyewear.

Оправы для очков делают из кофейного жмыха и льняных опилок. Затем смесь соединяют с помощью натурального клея на основе соевого масла. Впоследствии оправу обрабатывают на цифровом станке, а затем шлифуют вручную. При этом оправа для очков из кофе разлагается в 100 раз быстрее, чем пластиковая.

Очки из кофе бренда OCHIS

Очки из кофе бренда OCHIS

facebook.com/maxochis

Очки из кофе бренда OCHIS

Очки из кофе бренда OCHIS

facebook.com/maxochis

"Наша коллекция eco-friendly-очков доказывает: дизайнерская вещь может быть не просто стильной, но и вносить лепту в формирование лучшего будущего для всей планеты. Мы предлагаем абсолютный отказ от нефтяного пластика в их составе", – уверяет изобретатель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине в ближайшие годы планируют начать производство экологической бумаги из опавших листьев по технологии, разработанной школьником из Закарпатья Валентином Фречкой.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Теги
Green Oboz Экология
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А оправа от очков должна разлагаться? Носишь ты очки, и вдруг они у тебя разложились... В духе х*хлод*билов.
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