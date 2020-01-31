Альтернативная энергетика снимет мир с газовой иглы: названа дата

Эксперты Информационного энергетического агентства США считают, что к 2040 году возобновляемая энергетика обойдет по генерации газовые электростанции.

Об этом сообщает Ars Technica. Издание отмечает, что этот прогноз является достаточно консервативным и учитывает только существующие законодательные акты.

Ветрогенераторы https://images.wsj.net/

Согласно прогнозам, к 2025 году стоимость электричества от двух самых популярных возобновляемых источников – солнечных батарей и наземных ветровых ферм – сравняется с ценой киловатта, выработанного на ТЭС. При этом газ все еще будет играть важную роль не только в энергетике, но и в торговле, уверены аналитики.

Одно из следствий такой динамики то, что все другие энергетические решения на фоне падения цен на газ и ВИЭ будут вытеснены с рынка. Большинство угольных электростанций и АЭС прекратят работу к 2030, но те, которые останутся, будут работать до 2050 и далее, отмечают в агентстве.

Эксперты также посчитали выбросы СО2 и решили, что снизить их не удастся, в течение всего периода до 2050 они останутся примерно на нынешнем уровне – около 5 гигатонн в год. Единственный способ снизить их – затормозить экономический рост.

Ранее OBOZREVATEL писал, что доля энергии из возобновляемых источников в ЕС достигла 18%, что стало новым рекордом.

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