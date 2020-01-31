Альтернативна енергетика зніме світ із газової голки: названа дата

Експерти Інформаційного енергетичного агентства США вважають, що до 2040 року поновлювана енергетика обійде по генерації газові електростанції.

Про це повідомляє Ars Technica. Видання відзначає, що цей прогноз є досить консервативним і враховує тільки існуючі законодавчі акти.

Вітрогенератори https://images.wsj.net/

Згідно з прогнозами, до 2025 року вартість електрики від двох найпопулярніших поновлюваних джерел – сонячних батарей і наземних вітрових ферм – зрівняється з ціною кіловата, виробленого на ТЕС. При цьому газ все ще буде відігравати важливу роль не тільки в енергетиці, а й в торгівлі, впевнені аналітики.

Одним з наслідків такої динаміки є те, що всі інші енергетичні рішення на тлі падіння цін на газ і ВДЕ будуть витіснені з ринку. Більшість вугільних електростанцій і АЕС припинять роботу до 2030, але ті, які залишаться, будуть працювати до 2050 і далі, відзначають в агентстві.

Експерти також прахували викиди СО2 і вирішили, що знизити їх не вдасться, протягом усього періоду до 2050 вони залишаться приблизно на нинішньому рівні – близько 5 гігатонн на рік. Єдиний спосіб знизити їх – загальмувати економічне зростання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що частка енергії з відновлюваних джерел в ЄС досягла 18%, що стало новим рекордом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!