"Вы не хотите, но я продолжу": Грета Тунберг в Давосе выступила с гневным обращением

Активистка Грета Тунберг в Давосе заявила об отсутствии прогресса в сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

Об этом сообщает The Guardian. Во время выступления на сессии "Прокладывая устойчивый путь к общему будущему" девушка заявила, что в мире практически ничего не изменилось с момента начала ее экологической деятельности.

"Климат и окружающая среда стали популярными темами для обсуждения. Большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но если мы посмотрим на эти проблемы под другим углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", – заявила Грета.

Активистка отметила важность ограничения повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, поскольку даже при повышении на 1 градус "люди умирают от климатических изменений". Основную задачу человечества она видит в предотвращении дестабилизации климата.

"Каждая доля градуса важна. С прошлого лета я повторяю эти цифры снова и снова. Но, честно говоря, я не видела, чтобы хотя бы кто-то из СМИ или персонально попытался их озвучить. Я знаю, что вы не хотите об этом слышать или говорить, но я продолжу, пока вы не захотите что-то делать", – гневно отметила Тунберг.

"The science and the voice of the young people is not in the centre of the conversation, and it needs to be."



