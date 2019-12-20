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20 декабря • обновлено в 18:02
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/ Экология

Грета Тунберг устроила новый протест: что случилось. Фото

1.2т
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг вновь начала проводить одиночные пикеты перед зданием парламента в центре Стокгольма.

Об этом она написала в Instagram. Ранее активистка вернулась из Мадрида, где проходила 25-я климатическая конференция ООН.

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"70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!" – написала Грета в социальных сетях. Вместе с сообщением активистка показала фотографию, на которой она стоит около моста у здания риксдага с плакатом "Школьная забастовка в пользу климата".

Грета Тунберг

Грета Тунберг

dailymail.co.uk

Впоследствии стало известно, что к девушке присоединились другие молодые единомышленники с плакатами и транспарантами. Сама активистка уверена, что ее примеру последуют другие люди.

"Люди – это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие", – сообщает ТАСС.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про путешествие Тунберг в Европу из США на 14-метровом парусном катамаране La Vagabonde.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Грета Тунберг
Место
Швеция
Тег
Экология
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