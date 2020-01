"Ви не хочете, але я продовжу": Грета Тунберг у Давосі виступила з гнівним зверненням

Активістка Грета Тунберг у Давосі заявила про відсутність прогресу в скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Про це повідомляє The Guardian. Під час виступу на сесії "Прокладаючи стійкий шлях до спільного майбутнього" дівчина заявила, що в світі практично нічого не змінилося з моменту початку її екологічної діяльності.

"Клімат і навколишнє середовище стали популярними темами для обговорення. Велике спасибі молоді, що вона просуває їх, але якщо ми подивимося на ці проблеми під іншим кутом, то не було зроблено майже нічого, викиди вуглекислого газу не було скорочено", – заявила Грета.

Активістка зазначила важливість обмеження підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія, оскільки навіть при підвищенні на 1 градус "люди вмирають від кліматичних змін". Головним завданням людства вона бачить запобігання дестабілізації клімату.

"Кожна частка градуса важлива. З минулого літа я повторюю ці цифри знову і знову. Але, чесно кажучи, я не бачила, щоб хоча б хтось із ЗМІ або персонально спробував їх озвучити. Я знаю, що ви не хочете про це чути або говорити, але я продовжу, поки ви не захочете щось робити", – гнівно зазначила Тунберг.

"The science and the voice of the young people is not in the centre of the conversation, and it needs to be."



Greta Thunberg says while young people have pushed for awareness on the climate crisis, "pretty much nothing has been done". pic.twitter.com/MIBFISYzir