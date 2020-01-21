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21 січня • оновлено в 16:10
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/ Екологія

"Ви не хочете, але я продовжу": Грета Тунберг у Давосі виступила з гнівним зверненням

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Активістка Грета Тунберг у Давосі заявила про відсутність прогресу в скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Про це повідомляє The Guardian. Під час виступу на сесії "Прокладаючи стійкий шлях до спільного майбутнього" дівчина заявила, що в світі практично нічого не змінилося з моменту початку її екологічної діяльності.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

instagram.com/gretathunberg

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Грета Тунберг влаштувала новий протест: що трапилося. Фото

"Клімат і навколишнє середовище стали популярними темами для обговорення. Велике спасибі молоді, що вона просуває їх, але якщо ми подивимося на ці проблеми під іншим кутом, то не було зроблено майже нічого, викиди вуглекислого газу не було скорочено", – заявила Грета.

Активістка зазначила важливість обмеження підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія, оскільки навіть при підвищенні на 1 градус "люди вмирають від кліматичних змін". Головним завданням людства вона бачить запобігання дестабілізації клімату.

"Кожна частка градуса важлива. З минулого літа я повторюю ці цифри знову і знову. Але, чесно кажучи, я не бачила, щоб хоча б хтось із ЗМІ або персонально спробував їх озвучити. Я знаю, що ви не хочете про це чути або говорити, але я продовжу, поки ви не захочете щось робити", – гнівно зазначила Тунберг.

Нагадаэмо, 21 січня в швейцарському Давосі стартував 50-й економічний форум. У ньому візьмуть участь близько трьох тисяч представників від 118 країн. Серед них – світові лідери, політики, громадські діячі та активісти. У числі учасників – президент США Дональд Трамп.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в салоні першого класу.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальне потепління
Особа
Грета Тунберг
Місце
Швейцарія Давос
Теги
Green Oboz Екологія Викиди СО2
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые, заберите пожалуйста в Цэевропу убогую девочку. Под вашим флагом она будет смотреться весьма органично
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