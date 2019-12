Решила схитрить? Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса

Эко-активистка Грета Тунберг заявила, что в Германии из-за нехватки мест ехала на полу переполненного поезда. Впоследствии компания Deutsche Bahn опровергла ее слова.

Спор между 16-летней активисткой из Швеции и представителями немецкой железной дороги Deutsche Bahn произошел в Twitter. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и массу комментариев со стороны пользователей социальных сетей.

В субботу, 14 декабря, Тунберг написала о том, как путешествует по Германии "в переполненных поездах". При этом активистка показала фото, на котором она в окружении кучи вещей сидит на полу коридора поезда. "Наконец-то я еду домой!" – отметила Тунберг.

Сообщение активистки, которая возвращалась из Мадрида домой в Швецию с конференции ООН по проблемам изменения климата, вызвало общественный резонанс. Люди высказывали слова поддержки активистке, которая принципиально путешествует поездами, поскольку осуждает вред, который самолеты наносят атмосфере.

Впоследствии под ее сообщением появился официальный комментарий от перевозчика, компании Deutsche Bahn. Изначально пресс-служба опубликовала пост с извинениями перед Тунберг, пожелав ей безопасного пути, но затем удалила пост, отмечают в СМИ.

В новой записи представители транспортного концерна поблагодарили Тунберг за борьбу с изменением климата и между делом отметили, что в тот день девушка ехала поездом первого класса, поэтому не могла сидеть на полу во время путешествия на скоростном поезде.

Также перевозчик напомнил, что в тот день активистка ехала на поезде ICE 74, потребности которого полностью обеспечиваются благодаря возобновляемой энергетике.

"Дорогая Грета. Спасибо, что поддержали нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата! Мы были рады, что вы путешествовали с нами в субботу на ICE 74. Было бы еще приятнее, если бы вы также сообщили о том, как доброжелательно и компетентно вас обслуживала наша команда на вашем месте в первом классе", – добавили в Deutsche Bahn.

Это сообщение вызвало массу критических комментариев. В частности, один из пользователей отметил, что "пиарщики Тунберг манипулируют общественным сознанием" и напомнил, как девушка плыла из США в Европу на частной яхте "стоимостью 15 миллионов долларов". Через некоторое время Тунберг объяснила, что ее не так поняли: по словам активистки, она путешествовала несколькими поездами. В одном она сидела на полу, после чего в другом она ехала первым классом, уточнила девушка.

"Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала Тунберг.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!