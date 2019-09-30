Штрафы по 8 тысяч: в Раде приготовили жесткое наказание за обычные пакеты

Депутаты Верховной Рады предложили штрафовать на суммы от 1700 до 8500 грн за использование пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №2051-1, автором которого является депутат Игорь Кривошеев из фракции "Слуга народа". Отметим, что шансы на принятие документа очень велики благодаря сформированному партией парламентскому монобольшинству.

Витрина магазина в Киеве

Штрафовать за пакеты нардепы хотят на сумму от 1700 до 3400 грн, причем штраф за повторное нарушение составит от 3400 до 8500 грн. Контролировать соблюдение закона будет Госпотребслужба, и этот пункт закона вызывает вопросы у экспертов.

"Они (Госпотребслужба. — Ред.) физически не успевают адекватно реагировать на огромное количество нарушений законодательства и многочисленные жалобы потребителей. Более логично было бы наделить этими полномочиями Государственную экологическую службу. Штрафы тоже не убедительны. Вероятно, штраф от 1700 до 8500 гривен ударит по мелким предпринимателям на рынках. Но для гигантских торговых сетей с годовыми оборотами в десятки миллиардов гривен это мелочь", — отмечает президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Титамир.

Для того, чтобы закон реально работал, нужны не только штрафы, но и мотивация для отказа от пластиковых пакетов. Подобная система, по его словам, уже работает в Европе.

"Нужны кредиты от государственных банков, или уменьшение налога на прибыль. Государство должно привлекать частный бизнес, стимулируя переработку пластика. Для этого нужны гранты и дотации для компаний, перерабатывающих пластиковые отходы. Фонд для этой программы должны наполнять экологическим "акцизом" производители и импортеры бытового пластика — такой алгоритм работает в Европейском союзе", — уточняет Титамир.

Напомним: ранее OBOZREVATEL рассказывал, готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал