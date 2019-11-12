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12 листопада • оновлено в 20:31
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В Україні заборонять пластикові пакети: монобільшість Ради дала добро

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Монобільшість Верховної Ради підтримала в першому читанні законопроєкт №2051-1, який встановлює заборону на використання пластикових пакетів із 2020 року.

"За" на пленарному засіданні у вівторок, 12 листопада, проголосували 365 народних депутатів. При цьому, ніхто з парламентарів не виступив проти.

Згідно з документом, заборонено буде продаж пластикових пакетів тонше 50 мікрон. Під заборону не попадуть біорозкладні, надлегкі пакети до 225 на 345 на 450 мм. Крім того, рибу, м'ясо, сипучі продукти і лід все ще можна буде придбати в пластиковій упаковці – для цих товарів законопроєкт також передбачає виключення.

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В України заборонять пластикові пакети: в Раді дали добро

В України заборонять пластикові пакети: в Раді дали добро

fakty.com.ua

Хоча біорозкладні пакети залишаться, аналогічна технологія – пакети з оксо-добавками будуть заборонені також із 2022 року.

Перевіряти виконання Закону будуть центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Цей орган буде зобов'язаний повідомляти суб'єктам господарювання, які поширюють пластикові пакети, про порушення ними вимог законодавства не менш ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в Україні будуть штрафувати за одноразові пакети на суми від 1700 до 8500 грн.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
В океанах уже из пластика целые континенты
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