"Прекратите истерику": в Германии "анти-Грета Тунберг" жестко раскритиковала ученых

В Германии 19-летняя блогер Наоми Зайбт стала популярной после критики в адрес экологической активистки Греты Тунберг.

Девушка отрицает масштабы климатического кризиса и не верит исследованиям ученых, пишет The Washington Post. В частности, блогер призывает "не преувеличивать последствия глобального потепления" и называет "истерией" внимание, которое общество уделяет проблемам изменения климата.

"Всем привет! Меня зовут Наоми Зайбт, и я новый член Heartland Institute. У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звездные сплетни", – заявила блогер в одном из своих видео.

С 2019 года Наоми Зайбт стала записывать ролики на YouTube, в которых она осуждает "истерию" и "панику" вокруг вопроса изменения климата, считая, что все заявления о его вреде для человечества сильно преувеличены. Девушка называет позицию экологических активистов "отвратительной античеловеческой идеологией".

По словам Наоми, ученые и активисты преувеличивают масштабы проблемы выбросов СО2 в атмосферу. Блогер неоднократно заявляла, что хочет, чтобы "люди не паниковали, а думали".

Сама Зайбт называет себя членом аналитического центра Heartland Institute, занимается отрицанием климатических изменений и "развенчанием мифов экоактивизма". Наоми, по её словам, не согласна с именем "Анти-Грета". Ей неприятно, что СМИ считают её марионеткой в руках других людей, а не личностью с самостоятельной позицией.

В конце февраля Зайбт должна принять участие в Консервативной конференции по политическим действиям в США, на которой также выступят Дональд Трамп, его дочь Иванка и члены администрации президента.

The Heartland Institute основан в Чикаго в 1984 году. О том, как он борется с климатологией и распространяет лженаучную информацию, пишут уже несколько лет. В 2012 году благодаря утечке данных выяснилось, что Heartland намеренно дискредитировал открытия учёных в области изменения климата.

В частности, организация выделила 100 тысяч долларов на пропаганду в средних школах идеи о том, что "тема изменения климата носит спорный и сомнительный характер". Heartland также известен тем, что в 1990-е годы сотрудничал с табачной компанией Philip Morris и распространял информацию о том, что курение и пассивное курение табака не влияют на развитие рака лёгких. Сейчас институт не раскрывает свои источники финансирования, но известно, что с 1998 по 2005 год он получал деньги от нефтегазовых компаний.

The Heartland Institute связан с Белым домом и имеет "свободный доступ" к администрации Дональда Трампа, выяснила The Washington Post. А один из старших сотрудников Heartland – физик Уильям Хаппер – с сентября 2018 по 2019 год руководил Советом национальной безопасности Белого дома.

Согласно расследованию немецкого издания CORRECTIV, The Heartland Institute намеренно внедряет антиклиматологические идеи именно в Германии, так как в последние 20 лет страна активно ограничивает производство углерода и призывает другие государства перейти на возобновляемые источники энергии. К середине 21 века Берлин планирует сократить выбросы парниковых газов на 95% по сравнению с 1990 годом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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