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23 января • обновлено в 13:52
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/ Экология

"Это сложно": в США гневно упрекнули Грету Тунберг

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Шведская активистка Грета Тунберг должна пройти курс экономики в колледже, и только после этого может призывать правительства мира к отказу от ископаемого топлива.

Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщает издание MarketWatch. По словам чиновника, вопросы защиты окружающей среды гораздо более сложные, чем это кажется на первый взгляд.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

hurimg.com

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"Вы не хотите, но я продолжу": Грета Тунберг в Давосе выступила с гневным обращением

"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", – заявил Мнучин, отвечая на просьбу прокомментировать призыв Тунберг к отказу от углеводородного топлива. Такое заявление девушка сделала, выступая на международном форуме в Давосе.

Мнучин также заявил, что в деле защиты окружающей среды бывает нелегко найти правильные решения проблем.

"Еще до того, как я стал министром, и у меня появился водитель, у меня был электромобиль Tesla. Я ездил по Калифорнии, и мне это нравится. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей", – подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг попала в скандал после поездки в салоне первого класса.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Грета Тунберг
Место
США
Теги
Green Oboz Экология
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