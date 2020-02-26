"Припиніть істерику": в Німеччині "анти-Грета Тунберг" жорстко розкритикувала вчених

У Німеччині 19-річна блогер Наомі Зайбт стала популярною після критики на адресу екологічної активістки Грети Тунберг.

Дівчина заперечує масштаби кліматичної кризи і не вірить дослідженнями вчених, пише The Washington Post. Зокрема, блогерка закликає "не перебільшувати наслідки глобального потепління" і називає "істерією" увагу, що суспільство приділяє проблемам зміни клімату.

"Всім привіт! Мене звати Наомі Зайбт. У мене є для вас чудові новини: кінця світу через зміни клімату не буде. Насправді, через 12 років ми все ще будемо тут, будемо фотографувати на наш дев'ятнадцятий айфон, твітити про президента і обговорювати останні зіркові плітки", – заявила блогер в одному зі своїх відео.

З 2019 року Наомі Зайбт стала записувати ролики на YouTube, в яких вона засуджує "істерію" і "паніку" навколо питання зміни клімату, вважаючи, що всі заяви про його шкоду для людства сильно перебільшені. Дівчина називає позицію екологічних активістів "огидною антилюдською ідеологією".

За словами Наомі, вчені та активісти перебільшують масштаби проблеми викидів СО2 в атмосферу. Блогерка неодноразово заявляла, що хоче, щоб "люди не панікували, а думали".

Сама Зайбт називає себе членом аналітичного центру Heartland Institute, що займається запереченням кліматичних змін і "розвінчанням міфів екоактівізма". Наомі, за її словами, не згодна з ім'ям "Анти-Грета". Їй неприємно, що ЗМІ вважають її маріонеткою в руках інших людей, а не особистістю з самостійної позицією.

В кінці лютого Зайбт повинна взяти участь в Консервативній конференції з політичних дій в США, на якій також виступлять Дональд Трамп, його дочка Іванка та члени адміністрації президента.

The Heartland Institute було засновано в Чикаго в 1984 році. Про те, як він бореться з кліматологією і поширює лженаукову інформацію, пишуть вже кілька років. У 2012 році завдяки витоку даних з'ясувалося, що Heartland навмисно дискредитував відкриття вчених в області зміни клімату.

Зокрема, організація виділила 100 тисяч доларів на пропаганду в середніх школах ідеї про те, що "тема зміни клімату носить суперечливий і сумнівний характер". Heartland також відомий тим, що в 1990-і роки співпрацював з тютюновою компанією Philip Morris і поширював інформацію про те, що куріння і пасивне куріння тютюну не впливають на розвиток раку легенів. Зараз інститут не розкриває свої джерела фінансування, але відомо, що з 1998 по 2005 рік він отримував гроші від нафтогазових компаній.

The Heartland Institute пов'язаний з Білим домом і має "вільний доступ" до адміністрації Дональда Трампа, з'ясувала The Washington Post. А один із старших співробітників Heartland – фізик Вільям Хаппер – з вересня 2018 по 2019 рік керував Радою національної безпеки Білого дому.

Згідно з розслідуванням німецького видання CORRECTIV, The Heartland Institute навмисно впроваджує антікліматологічні ідеї саме в Німеччині, так як в останні 20 років країна активно обмежує виробництво вуглецю і закликає інші держави перейти на поновлювані джерела енергії. До середини 21 століття Берлін планує скоротити викиди парникових газів на 95% в порівнянні з 1990 роком.

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