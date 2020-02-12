"Утилизировать невозможно": торговые сети в Украине рассказали про отказ от токсичной упаковки

Как только стало известно о готовности правительства Украины запретить пластиковые пакеты, крупные торговые сети сообщили о готовности отказаться от полиэтиленовой упаковки.

Об этом пишут Электровести. Издание отмечает, что за распространение полиэтиленовых пакетов планируют ввести штрафы от 1700 до 8500 гривен.

Пакет vokrugsveta.ua

После того, как комитет Верховной Рады по экологической политике поддержал во втором чтении закон №2051-1 о запрете пластиковых пакетов с 2020 года, стало понятно, что крупным торговым сетям пора задуматься о возможных альтернативах привычным всем пакетам. На сегодняшний день сразу несколько сетей заявили о готовности существенно уменьшить количество отходов пластика.

К примеру, руководство одной из крупнейших сетей оптовых магазинов заявило, что к 2030 году планирует уменьшить количество отходов пластика на 80% к 2030 году в каждой стране, где присутствует компания, в том числе и в Украине. Покупателям в магазинах уже начали предлагать многоразовые сумки. Кроме того, на кассах супермаркета клиенты могут выбрать биопакеты, бумажную или полипропиленовую сумку многократного использования вместо полиэтиленового.

Владельцы другой крупной сети отметили, что работают над проблемой пластиковых отходов еще с 2019 года. Теперь на кассах покупателям предлагают более экологичные альтернативы в виде многократных сумок из текстиля для овощей и фруктов, а также для сыпучих продуктов. При этом торговая сеть отказалась от бесплатных полиэтиленовых пакетов на кассах, а биоразлагаемые пакеты заменили на обычные.

Еще одна сеть магазинов эконом-класса перешла на торговлю "зелеными пакетами" с биоразлагающейся добавкой в своем составе. Одновременно с этим клиентам стали предлагать экосумки разной величины для розничных и оптовых закупок.

В стороне не остались и крупные сети, торгующие материалами для дома. Для популяризации экологических сумок точки по их продаже разместили в прикассовой зоне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил депутатам Верховной Рады запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине.

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