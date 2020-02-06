В Украине запретят пластиковые пакеты: чего ждать в будущем

Комитет Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользованию поддержал во втором чтении закон №2051-1 о запрете пластиковых пакетов с 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Представители комитета подчеркивают, что закон является чрезвычайно важной для страны инициативой.

menr.gov.ua

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"Могут быть разные мнения относительно "запретить или разрешить", но отказ от экологически вредных решений – это то, что нас характеризует как цивилизованную страну", – заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель. По словам чиновника, для запуска необходимого количества объектов переработки отходов правительству Украины потребуется не менее 2-3 лет.

"К тому времени мы максимально должны предотвратить образование отходов. Ведь пластиковые пакеты, трубочки, одноразовая посуда и т.д. – все это пластик, без которого мы можем комфортно жить. Первый приоритет обращения с отходами – предотвратить их образование. Давайте больше любить себя, свое здоровье и окружающую нас среду и откажемся от 20-минутного комфорта перенести продукты домой в пластиковом пакете", – подчеркнул министр.

Оржель также обратил внимание на запрет, под который благодаря закону попадет использования оксо-разлагаемых пакетов.

"Главная проблема такого пластика в том, что примеси в нем способствуют разложению пакета на микропластик, который с легкостью попадает в окружающую среду, воду, пищу. Как результат – мы сами его потребляем. Поэтому этот вид материала также необходимо срочно запретить", – высказал уверенность чиновник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что 12 ноября фракция "Слуга народа", которая формирует монобольшинство парламента, поддержала в первом чтении законопроект №2051-1, который устанавливает запрет на использование пластиковых пакетов с 2020 года.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в Украине вводится запрет на использование пластиковых пакетов толщиной до 50 микрометров с 1 января 2022 года. За нарушение закона полагается штраф до 3,5 тыс. грн. За повторное нарушение в течение трех лет – почти 9 тыс. грн.

Авторы документа считают, что после введения запрета в кафе и супермаркетах перестанут использовать сверхлегкие, легкие и оксо-разлагаемые пластиковые пакеты. Также предполагается запретить предлагать покупателям покупать такие пакеты.

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