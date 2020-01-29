В Украине хотят запретить бесплатную раздачу пластиковых пакетов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил депутатам Верховной Рады запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Также в заявлении профильного ведомства отметили просьбу Оржеля ускорить рассмотрение законопроекта №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов.

Бесплатные пластиковые пакеты twit.su

"Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, так как будет предотвращать их образование. Законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", – подчеркнул Оржель.

По словам чиновника, Минэкоэнерго неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года.

Оржель также подчеркнул важность запрета бесплатного распространения пластиковых пакетов с момента вступления закона в силу.

"Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей", – отметил министр.

Ранее OBOZREVATEL писал, как монобольшинство Верховной Рады поддержало в первом чтении законопроект №2051-1, который устанавливает запрет на использование пластиковых пакетов с 2020 года.

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