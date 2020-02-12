"Утилізувати неможливо": торговельні мережі в Україні розповіли про відмову від токсичної упаковки

Як тільки стало відомо про готовність уряду України заборонити пластикові пакети, великі торгові мережі повідомили про готовність відмовитися від поліетиленової упаковки.

Про це пишуть ЕлектроВісті. Видання зазначає, що за поширення поліетиленових пакетів планують ввести штрафи від 1700 до 8500 гривень.

Пакет vokrugsveta.ua

Після того, як комітет Верховної Ради з питань екологічної політики підтримав у другому читанні закон №2051-1 про заборону пластикових пакетів з 2020 року, стало зрозуміло, що великим торговельним мережам пора задуматися про можливі альтернативи звичним всім пакетам. На сьогоднішній день відразу кілька мереж заявили про готовність істотно зменшити кількість відходів пластика.

Наприклад, керівництво однієї з найбільших мереж оптових магазинів заявило, що до 2030 року планує зменшити кількість відходів пластика на 80% до 2030 року в кожній країні, де присутня компанія, в тому числі і в Україні. Покупцям в магазинах вже почали пропонувати багаторазові сумки. Крім того, на касах супермаркету клієнти можуть вибрати біопакети, паперову або поліпропіленову сумку багаторазового використання замість поліетиленового.

Власники іншої великої мережі відзначили, що працюють над проблемою пластикових відходів ще з 2019 року. Тепер на касах покупцям пропонують більш екологічні альтернативи у вигляді багаторазових сумок з текстилю для овочів і фруктів, а також для сипучих продуктів. При цьому торговельна мережа відмовилася від безкоштовних поліетиленових пакетів на касах, а біорозкладні пакети замінили на звичайні.

Ще одна мережа магазинів економ-класу перейшла на торгівлю "зеленими пакетами" з добавкою в своєму складі, яка біологічно руйнується. Одночасно з цим клієнтам стали пропонувати еко-сумки різної величини для роздрібних і оптових закупівель.

Осторонь не залишилися і великі мережі, які торгують матеріалами для будинку. Для популяризації екологічних сумок точки з їх продажу розмістили в прикасовій зоні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував депутатам Верховної Ради заборонити безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів в Україні.

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