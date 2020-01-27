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27 января • обновлено в 15:33
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/ Экология

Война против пластика: в Беларуси отказались от "вредной" посуды

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Правительство Беларуси приняло постановление, которое предусматривает ограничение на использование пластиковой посуды с 2021 года.

В частности, под запрет попадут некоторые виды полимерных материалов в виде упаковки, пишет "Беларусь Сегодня". Кроме того, с 1 апреля 2020 года в стране существенно увеличат сбор за пластиковую упаковку и изделия от производителей.

Пластиковые бутылки

Пластиковые бутылки

veolia.co.uk

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"Запрет коснется пластиковых емкостей для пива и безалкогольных напитков объемом полтора, два и пять литров. Вода, газированные напитки и пиво в пластиковой таре емкостью полтора и два литра исчезнут из магазинов к концу новой пятилетки, а то и раньше", – заявил заместитель главы Главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Вадим Демко.

Для осуществления этого шага Беларуси необходимо внести изменения в технические регламенты, отмечают в правительстве. В частности, Совет министров республики принял постановление, которым утверждается план поэтапного перехода на экологическую упаковку и предусматривает ограничения на использование пластика с 2021 года.

"В настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами госуправления перечень полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию. Надеемся, что перечень будет уже в первой половине этого года", – отметили в профильном министерстве.

В рамках отказа от пластиковой посуды и упаковки в правительстве также обсуждают возможность использования многоразовой упаковки.

"В крупных торговых объектах уже есть альтернатива одноразовым полиэтиленовым пакетам, там происходит поэтапное замещение полимерной упаковки. Будем стремиться к 100% замещения, но о сроках пока говорить рано", – заявил Демко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что основными источниками загрязнения океана пластиком являются Вьетнам, Египет, Индонезия, Китай, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд и Малайзия.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Беларусь
Теги
Green Oboz Экология
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
МОЛОДЦЫ СЯБРЫ!
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