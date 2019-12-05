"Сжигать несправедливость": в Европе произошла жесткая акция во время съезда стран ОПЕК+

В австрийской Вене климатические активисты устроили акцию протеста прямо перед зданием, где проходит серия декабрьских заседаний стран-экспортеров нефти альянса ОПЕК+.

Об этом сообщает "РИА Новости". Издание отмечает, что в список входит 14 государств, включая Россию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Активисты перед зданием Организации стран-экспортеров нефти twitter.com/wenkennedy

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Лозунги протестантов призывают отказаться от использования ископаемых видов топлива и оставить подобные энергоресурсы в земле. Также собравшиеся предлагают "сжигать несправедливость, а не нефть".

Часть протестующих надела костюмы устрашающего вида, изображающие гибель животных от контакта с нефтепродуктами. Стоит отметить, что активисты пока не перекрывали проезжую часть.

Акция протеста twitter.com/wenkennedy

ОПЕК является международной межправительственной организацией, в которую в настоящий момент входят 14 стран-производителей нефти. С 2017 года ОПЕК вместе с рядом не входящих в организацию государств (ОПЕК+) работает в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.

Акция протеста Скриншот видео

ОПЕК, согласно опубликованному в ноябре ежегодному долгосрочному прогнозу организации, ожидает роста спроса на нефть к 2040 году почти на 12% – до 110,6 млн баррелей в сутки.

Акция протеста twitter.com/wenkennedy

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что мировой спрос на нефть может существенно упасть из-за действий эко-активистов, которые пропагандируют отказ от пластиковых изделий, в частности, соломинок, пакетов и одноразовой посуды.

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