Рынку нефти предсказали крах из-за действий защитников природы

Мировой спрос на нефть может существенно упасть из-за действий эко-активистов, которые пропагандируют отказ от пластиковых изделий, в частности, соломинок, пакетов и одноразовой посуды.
Об этом сообщает "РБК-Украина". Издание отмечает, что сейчас нефтехимическая промышленность потребляет около 15% мировой добычи нефти.
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Указано, что сейчас ряд европейских стран и Китай приняли более жесткую политику в отношении использования пластика. В результате там сократился спрос на пластиковые изделия, для изготовления которых используют нефть.
"Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины – от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в различных сферах. Рано или поздно эти изменения повлияют и на нефтегазовые компании", – отмечает издание.
Cнижение объемов потребления пластиковых изделий может привести к падению спроса на нефть среди нефтеперерабатывающих компаний. Это в свою очередь повлияет на цену нефти, а именно спровоцирует ее удешевление из-за меньшего спроса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.
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