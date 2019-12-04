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4 декабря • обновлено в 16:35
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Рынку нефти предсказали крах из-за действий защитников природы

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Мировой спрос на нефть может существенно упасть из-за действий эко-активистов, которые пропагандируют отказ от пластиковых изделий, в частности, соломинок, пакетов и одноразовой посуды.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Издание отмечает, что сейчас нефтехимическая промышленность потребляет около 15% мировой добычи нефти.

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Иллюстрация

mustaqbalweb.com

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Указано, что сейчас ряд европейских стран и Китай приняли более жесткую политику в отношении использования пластика. В результате там сократился спрос на пластиковые изделия, для изготовления которых используют нефть.

"Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины – от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в различных сферах. Рано или поздно эти изменения повлияют и на нефтегазовые компании", – отмечает издание.

Cнижение объемов потребления пластиковых изделий может привести к падению спроса на нефть среди нефтеперерабатывающих компаний. Это в свою очередь повлияет на цену нефти, а именно спровоцирует ее удешевление из-за меньшего спроса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что связанные с резким повышением уровня моря прибрежные катастрофы, которые раньше случались раз в столетие, к 2050 году начнут происходит каждый год.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Глобальное потепление Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Green Oboz Экология нефть
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