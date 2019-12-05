Грета Тунберг получила необычную версию Нобелевской премии

Экологическая активистка Грета Тунберг в Швеции получила премию "За целесообразное жизнеобеспечение". Ее присуждают за вклад в урегулирование кризисов и возрождение ценностей.

Об этом сообщает Life. Отличительной чертой этой награды является то, что полученную денежную сумму можно потратить только на общественные нужды.

Грета Тунберг instagram.com/p/B5qXl9VpBfP

Активистка не смогла лично присутствовать на торжественной церемонии, поскольку в это время находилась в Мадриде на конференции ООН об изменении климата. За Грету награду забрали её соратники по движению Fridays for Future ("Пятницы ради будущего", или "Школьная забастовка за климат"), которое основала Тунберг.

Девушку наградили за "вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер". Сумма премии составила один миллион крон ($105 тыс.), однако отличительной особенностью этой награды является то, что полученную денежную сумму можно потратить только на общественные нужды.

Премию также называют дополнением к Нобелевской, потому что она покрывает те сферы, которые та не охватывает, отмечает издание. Сама девушка во время видеобращения поблагодарила за награду и отметила, что это достижение является общественным признанием молодёжного климатического движения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг отказалась от престижной премии Северного Совета в размере $50 тыс., и заявила, что "не нуждается в наградах".

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